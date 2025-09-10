Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Marcel Boloș, cu trimitere subtilă la Ilie Bolojan: “Chiar dacă e de la Oradea”

Scandalul dintre fostul premier Marcel și fostul ministru al Finanțelor continuă să facă valuri în spațiul public, după ce liberalul l-a acuzat pe liderul PSD că ar fi ignorat avertismentele privind creșterea deficitului bugetar. În acest context tensionat, actualul lider social-democrat Sorin Grindeanu a intervenit cu o serie de declarații menite să clarifice situația și să își exprime punctul de vedere cu privire la alocarea banilor din Fondul de Rezervă al Guvernului.

Cuprins:

Ce a spus Sorin Grindeanu despre scandalul lui Boloș cu Ciolacu

Unde s-au dus banii

Cu cine l-a comparat Grindeanu pe Boloș

Ce documente a făcut publice Marcel Ciolacu

Ce a declarat Marcel Ciolacu cu privire la banii din Fondul de Rezervă

Ce a spus Marcel Boloș despre Marcel Ciolacu

Cum a reacționat Ciolacu la acuzațiile din partea lui Boloș

Ce a spus Sorin Grindeanu despre scandalul lui Boloș cu Ciolacu

Întrebat despre acuzațiile lansate de Marcel Boloș, Sorin Grindeanu a negat că ar fi asistat la asemenea discuții între foștii colegi de guvern. Acesta a criticat modul în care s-a desfășurat schimbul de replici și a lăudat relația de colaborare avută cu fostul ministru al Finanțelor.

„Nu am participat la asemenea discuții și dacă prin absurd ar fi existat o discuție de acest timp mi se pare… Eu văd lucrurile astea lipsite de bărbăție și eleganță. Eu am avut o relație bună la nivel de ministere cu Marcel Boloș și la Finanțe și la MIPE”, a declarat Grindeanu la România TV, potrivit .

Acesta a subliniat că alocarea banilor din Fondul de Rezervă a fost o propunere venită chiar de la Marcel Boloș, într-un cadru legal. „Alocarea banilor de la guvern a fost un mecanism propus de Marcel Boloș. E o propunere legală, nu e nimic în afara legii. Argumentul a fost că în acest mod ministrul Finanțelor va putea să țină mai bine sub control cheltuielile publice.”

Unde s-au dus banii

Liderul PSD a punctat că o parte importantă din aceste sume au fost folosite în domeniul infrastructurii rutiere, precizând că ar fi dorit chiar alocări mai mari.

„Da, Ministerul Transporturilor a luat mulți bani din acești bani care au mers țintit în construcția de autostrăzi. Mi-aș fi dorit să iau și mai mulți bani, că nu a plecat nimeni cu banii acasă, s-au făcut autostrăzi”, a adăugat Grindeanu.

El a arătat că decizia finală în privința alocării fondurilor aparținea Ministerului Finanțelor:

„Cine taie și spânzură pe sectorul ăsta e Ministerul de Finanțe, el putea sista alocările. Eu nu știu de nicio notificare pe deficit.”

Cu cine l-a comparat Grindeanu pe Boloș

Grindeanu nu a ezitat să facă o aluzie la originea lui Marcel Boloș, comparându-l cu un alt politician cunoscut din Oradea. „Nu m-aș fi așteptat să facă așa mărturisiri selective domnul Boloș, chiar dacă e de la Oradea”, a spus liderul PSD, într-o trimitere indirectă la premierul Ilie Bolojan.

Ce documente a făcut publice Marcel Ciolacu

În replică la acuzațiile lui Marcel Boloș, fostul premier Marcel Ciolacu a făcut publice, luni, toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024, pentru a demonstra că fondurile au fost direcționate spre investiții și cheltuieli operaționale.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit ‘discreționar’ și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier a explicat că Fondul de Rezervă nu era la discreția sa, ci era gestionat direct de Ministerul Finanțelor, care aviza fiecare hotărâre. „Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ‘pixul premierului’, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern.”

Ce a declarat Marcel Ciolacu cu privire la banii din Fondul de Rezervă

Marcel Ciolacu a susținut că alocările au fost justificate și în interesul public. „Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.”

Acesta a respins categoric ideea că fondurile ar fi fost utilizate discreționar. „Acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri.”

Ce a spus Marcel Boloș despre Marcel Ciolacu

În tot acest timp, Marcel Boloș își menține acuzațiile. Acesta a declarat că și-a avertizat de mai multe ori premierul cu privire la creșterea deficitului, însă reacția acestuia ar fi fost una lipsită de respect.

„Când i-am spus «domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în de deficitul bugetar”, a afirmat Boloș într-o declarație pentru Antena 1.

Fostul ministru a recunoscut că regretă faptul că nu și-a dat demisia, deși își redactase documentul de retragere de trei ori. „Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”, a adăugat acesta.

Cum a reacționat Ciolacu la acuzațiile din partea lui Boloș

Liderul PSD a negat cu fermitate afirmațiile fostului ministru liberal, subliniind că nu îi stă în fire să folosească un astfel de limbaj. „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus Marcel Ciolacu.

În replică la afirmația lui Boloș, Ciolacu a ironizat situația: „Oamenii politici se mai alintă.”