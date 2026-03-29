Sorin Grindeanu critică dur concedierile din administrație: „Să dai oameni afară nu reprezintă reformă”. Cum ar trebui făcută reforma în sectorul public

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 13:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. De ce respinge Grindeanu concedierile în masă
  2. Cum ar trebui făcută reforma administrației
  3. Ce alternative propune liderul PSD

Discuțiile despre reforma administrației revin în prim-plan, pe fondul presiunilor privind eficientizarea aparatului public. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, respinge ferm ideea concedierilor în masă, pe care o consideră o abordare greșită.

De ce respinge Grindeanu concedierile în masă

Sorin Grindeanu susține că reducerea personalului din instituțiile publice nu poate fi considerată o reformă reală, ci doar o măsură superficială. În opinia sa, o astfel de abordare nu rezolvă problemele structurale ale administrației și nu aduce beneficii concrete cetățenilor.

„Da, este nevoie de reformă în administraţie, iar aceasta trebuie făcută pentru a asigura servicii mai bune românilor. Să dai oameni afară nu reprezintă reformă. Concedierile în masă nu aduc niciun beneficiu nimănui, poate doar o satisfacţie greu de înţeles a unora care se hrănesc cu suferinţa oamenilor”, a transmis Grindeanu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El atrage atenția că eliminarea angajaților fără o strategie coerentă riscă să afecteze direct calitatea serviciilor publice. În acest context, liderul social-democrat pune sub semnul întrebării capacitatea instituțiilor de a funcționa eficient după astfel de decizii.

Cum ar trebui făcută reforma administrației

Potrivit lui Grindeanu, reforma autentică trebuie să aibă în centru nevoile cetățenilor și îmbunătățirea serviciilor oferite de instituțiile publice. El subliniază că simpla reducere a personalului nu garantează eficiență și nici nu asigură funcționarea optimă a administrației locale.

„Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma este în primul rând legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni ? Spun eu că nu”, a afirmat liderul PSD, relatează Antena3. 

În opinia sa, discuția despre reformă ar trebui să includă și alte soluții, precum reorganizarea administrativ-teritorială sau digitalizarea serviciilor. Aceste măsuri ar putea contribui la creșterea eficienței, fără a genera efecte sociale negative.

Ce alternative propune liderul PSD

Grindeanu consideră că modernizarea administrației trebuie realizată prin instrumente care să optimizeze activitatea instituțiilor, nu prin reducerea drastică a personalului. El vorbește despre necesitatea unor schimbări structurale, care să vizeze modul de organizare și funcționare al autorităților locale.

„Dacă vorbim de reforma administraţiei publice locale păi atunci trebuie să vorbim poate şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de abia vorbim de reforme. Până atunci vorbim de o bucurie, bolnavă din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oameni şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă, asta este, pur şi simplu, o concediere în masă”, mai adaugă Grindeanu.

