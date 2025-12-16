Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției. Șeful PSD își atacă, din nou, partenerii de coaliție (VIDEO)

Sorin Grindeanu nu pare să fie deloc confortabil cu modificările legilor Justiției. Șeful PSD spune că subiectul este unul politizat și își acuză chiar partenerii de coaliție că vor să acapareze Justiția.

De ce se teme Grindeanu de modificări în legile Justiției

Așa cum ne-a dovedit istoria recentă, PSD este unul din beneficiarii deciziilor controversate din Justiție și a influențelor politicului în dosare și procese. Acum, șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, se ferește să pună umărul la vreo schimbare a sistemului.

„Am văzut că sunt anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției. L-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale, și, iertat să-mi fie, o parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripții, care vrea dintr-o dată schimbări. Eu nu spun că nu sunt necesare, orice lege poate să fie îmbunătățită.

Dar eu cred că în acest domeniu profesioniștii trebuie să vorbească. Din punctul meu de vedere, sunt forțe politice care încearcă să politizeze acest demers. PSD nu e parte la așa ceva.”, a afirmat Grindeanu.

Grupul de lucru de la Palatul Victoria

Sorin Grindeanu a făcut precizările, după ce premierul a declarat vineri, în legătură cu dezvăluirile din documentarul Recorder, că se va constitui un grup de lucru din care să facă parte experți din Ministerul Justiției și din sistemul judiciar care să modifice legile justiției astfel încât procesele să fie mai scurte, iar prescrierea unor fapte să fie tratată special.

”Vom vedea ce va ieşi. Haideţi să vedem ce iese. PSD-ul, prin ministrul Justiției, Radu Marinescu, va merge la acel grup de lucru.”, a declarat Grindeanu.

Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații pe 22 decembrie

„Mesajul este că e o problemă importantă care mă interesează și, bineînțeles, în intervalele în care nu am contacte internaționale, sunt în contact cu România și cu informațiile care sunt relevante pe subiectul ăsta, și, după cum știți, s-a întâmplat acum să fie mai multe zile în care să se succeadă, o să vedeți, participări internaționale.

Așa cum am anunțat, 22 decembrie, o discuție importantă pe justiție și care, evident, va continua. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile «astea se întâmplă», înseamnă că e o problemă gravă.

Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecția Judiciară sau procedura de numire a șefilor de instanțe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și, bineînțeles, să avem voința politică să le corectăm.”, a declarat președintele , într-o conferință de presă susținută la Helsinki.

Doar că, dacă ne uităm la declarațiile lui Sorin Grindeanu, se pare că voință politică nu prea există. Sau nu din toate părțile.