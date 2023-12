Ștefan Pălărie, despre bugetul pentru 2024: Este un buget mincinos, ferfeniță. Nu se potrivesc promisiunile sau legile în vigoare cu cifrele alocate (VIDEO)

Bugetul pentru 2024 este unul mincinos, iar cifrele prevăzute în el nu se potrivesc cu promisiunile guvernanților sau cu legile în vigoare, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie, marți, pe B1 TV, la „Bună dimineața, România!” cu Alex Vlădescu.

Ștefan Pălărie (USR), pe B1 TV, despre bugetul pentru 2024: Este un buget mincinos, ferfeniță

„Este, ca orice lucru început prost, un lucru care continuă prost. Este simplu. Este un buget mincinos, ferfeniță, aș spune. Lipsesc din el cifre vitale. Nu se potrivesc promisiunile sau legile în vigoare cu cifrele alocate. Îl mai și vedem – de aici vine și indignarea mea – prezentat ca fiind o mare realizare, o alocare bugetară generoasă din partea acestui guvern incredibil de mincinos, că toate lucrurile vor fi bine”, a declarat senatorul USR.

„Ieri am fost la comisiile avizatoare de-a lungul întregii zile la Educație și aici am observat unde sunt promisiunile salariale pentru profesori, acele promisiuni care au stins grevele. Ni s-a răspuns vag cumva (…). Am apărat aceleași amendamente pe care USR le-a depus, de exemplu, în comisia de buget, și am văzut acolo parlamentari care spuneau, PNL a crescut salariile, ba nu, PSD a crescut salariile. Am dat cu pumnul în masă și am zis, vă rog frumos, cei care au crescut salariile profesorii sunt chiar profesorii care au ieșit în stradă, mii, zeci de mii ca număr, și au fost până la Cotroceni”, a continuat el.

„Dacă stai în Parlament să simți ritmul lui, te lovește (…) graba cu care împing totul, ca și când trebuie să fie făcut. Să nu uităm că acest buget a fost pregătit în ședința de Guvern noaptea, după nenumărate întârzieri, noaptea ca hoții (…), după foarte, foarte multe întârzieri. Să nu uităm că forma bugetului, trecută prin Guvern, cred că a ajuns la Parlament cu vreo 24 de ore mai târziu”, a mai spus Ștefan Pălărie.