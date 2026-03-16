Dosar penal pentru o adolescentă de 16 ani și tatăl său după ce au încălcat și au postat imaginile pe platformele de socializare. Ancheta a fost demarată din oficiu după ce clipul a fost vizionat de polițiști.

Dosar penal pentru „like-uri”

din oraşul Ştefăneşti, județul Argeș, s-au sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unei înregistrări video în care o adolescentă de 16 ani conducea o mașină, alături de tatăl său, pe o stradă din oraș. Clipul a fost postat pe rețelele de socializare unde a fost vizualizat și de autorități.

Adolescenta de 16 ani şi tatăl ei sunt cercetaţi într-un dosar penal pentru încredinţarea şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu deţine permis de conducerea. Informația a fost dată publicității de Inspectoratul de Poliţie Judeţean ( ) Argeş.

„Din verificări s-a stabilit că tânăra ar fi o minoră de 16 ani, din Ştefăneşti, care nu figurează ca deţinătoare de permis de conducere, iar persoana care o însoţea ar fi tatăl acesteia, care i-ar fi încredinţat autoturismul spre a fi condus pe drumurile publice, cunoscând că aceasta nu deţine permis de conducere”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Ancheta în cazul celor doi a fost preluată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Adolescenți, victime ale unui accident rutier

În acest context, precizăm că trei adolescenți au fost victimele unui rutier, în timp ce așteptau pe un refugiu, ca să traverseze strada. În cauză a fost deschis un dosar penal. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul s-a produs în zona Şoseaua Viilor din Bucureşti. Autoturismul implicat în accident rutier a ricoșat și i-a lovit pe cei trei adolescenți după ce s-a lovit de o altă mașină.

Din investigațiile de la fața locului, a reieșit că în urma impactului, unul dintre autovehicule a ricoşat în gardul de protecţie al refugiului de tramvai şi a accidentat trei persoane care aşteptau să traverseze.

„În urma accidentului de circulaţie, patru persoane au necesitat îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, informează Brigada Rutieră Bucureşti.

Surse apropiate anchetei afirmă că victimele sunt trei adolescenţi, în vârstă de 17 ani, două fete şi un băiat, precum şi un bărbat în vârstă de 46 de ani.