Dosar penal penal pentru „like-uri" online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 17:39
Locul crimei Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Dosar penal pentru „like-uri”
  2. Adolescenți, victime ale unui accident rutier

Dosar penal pentru o adolescentă de 16 ani și tatăl său după ce au încălcat legislația rutieră și au postat imaginile pe platformele de socializare. Ancheta a fost demarată din oficiu după ce clipul a fost vizionat de polițiști.

Dosar penal pentru „like-uri”

Poliţiştii rutieri din oraşul Ştefăneşti, județul Argeș, s-au sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unei înregistrări video în care o adolescentă de 16 ani conducea o mașină, alături de tatăl său, pe o stradă din oraș. Clipul a fost postat pe rețelele de socializare unde a fost vizualizat și de autorități.

Adolescenta de 16 ani şi tatăl ei sunt cercetaţi într-un dosar penal pentru încredinţarea şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu deţine permis de conducerea. Informația a fost dată publicității de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

„Din verificări s-a stabilit că tânăra ar fi o minoră de 16 ani, din Ştefăneşti, care nu figurează ca deţinătoare de permis de conducere, iar persoana care o însoţea ar fi tatăl acesteia, care i-ar fi încredinţat autoturismul spre a fi condus pe drumurile publice, cunoscând că aceasta nu deţine permis de conducere”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Ancheta în cazul celor doi a fost preluată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Adolescenți, victime ale unui accident rutier

În acest context, precizăm că trei adolescenți au fost victimele unui accident rutier, în timp ce așteptau pe un refugiu, ca să traverseze strada. În cauză a fost deschis un dosar penal. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul s-a produs în zona Şoseaua Viilor din Bucureşti. Autoturismul implicat în accident rutier a ricoșat și i-a lovit pe cei trei adolescenți după ce s-a lovit de o altă mașină.

Din investigațiile de la fața locului, a reieșit că în urma impactului, unul dintre autovehicule a ricoşat în gardul de protecţie al refugiului de tramvai şi a accidentat trei persoane care aşteptau să traverseze.

„În urma accidentului de circulaţie, patru persoane au necesitat îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, informează Brigada Rutieră Bucureşti.

Surse apropiate anchetei afirmă că victimele sunt trei adolescenţi, în vârstă de 17 ani, două fete şi un băiat,  precum şi un bărbat în vârstă de 46 de ani.

Citește și...
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Eveniment
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Eveniment
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
Eveniment
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Eveniment
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Eveniment
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
Eveniment
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Eveniment
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Eveniment
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Ultima oră
19:53 - Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
19:50 - Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
19:44 - Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
19:18 - Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
19:14 - Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
19:14 - Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
19:08 - Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
18:44 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
18:37 - Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
18:37 - Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)