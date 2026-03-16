Șoc în showbiz! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între cei doi

Ana Maria
16 mart. 2026, 17:30
Sursa foto: Facebook
O veste neașteptată zguduie lumea showbizului românesc. Jador și Oana Ciocan, soția lui, ar fi decis să se despartă, potrivit unor informații apărute în spațiul public. Separarea ar veni într-o perioadă complicată pentru artist, care, în urmă cu câteva zile, a anunțat și că se retrage temporar din muzică.

Deși cei doi păreau să formeze o familie fericită, cu un copil mic împreună, lucrurile ar fi luat o turnură neașteptată, potrivit Cancan.

Cum a început povestea de dragoste dintre Jador și Oana Ciocan

Relația dintre Jador și Oana Ciocan a început cu puțin timp înainte ca artistul să participe la emisiunea Survivor. Experiența din Republica Dominicană ar fi apropiat și mai mult cuplul, iar momentul decisiv al relației a fost cererea în căsătorie pe care cântărețul i-a făcut-o Oanei chiar acolo.

După întoarcerea în România, relația lor a continuat, iar la finalul anului 2024 cei doi au ajuns în fața altarului și au devenit oficial soț și soție. În acea perioadă, Oana era însărcinată cu fiul lor, Avraam, care s-a născut câteva luni mai târziu.

Deși păreau să aibă o familie împlinită, în spatele aparențelor ar fi existat tensiuni care, în cele din urmă, au dus la separare.

Are legătură retragerea lui Jador din muzică cu despărțirea?

Recent, Jador și-a surprins complet fanii după ce a anunțat că va lua o pauză de la muzică. Artistul spunea atunci că are nevoie de o perioadă de liniște după ani în care a muncit intens.

Potrivit unor surse citate de presa mondenă, adevăratul motiv ar fi, însă, problemele din viața personală. Se pare că despărțirea de Oana Ciocan l-ar fi afectat profund pe artist, iar acesta ar fi ales, cel puțin pentru moment, să nu facă publică situația.

Cine rămâne cu casa și ce se întâmplă cu fiul lor

Surse apropiate cuplului susțin că Oana Ciocan ar urma să rămână cu locuința pe care cei doi o cumpăraseră recent. Casa ar fi fost achiziționată cu doar câteva luni înainte de separare, iar planurile lor erau să o amenajeze împreună.

După despărțire, cei doi ar fi ajuns la un acord potrivit căruia proprietatea îi va reveni Oanei.

În ceea ce privește custodia fiului lor, Avraam, care are doar 9 luni, nu ar fi fost luată încă o decizie finală. Cel mai probabil, spun aceleași surse, părinții vor opta pentru custodie comună, însă detaliile urmează să fie stabilite în perioada următoare.

De când au apărut semne ale despărțirii

Pentru mulți fani, vestea separării a venit ca un șoc. Totuși, unele indicii ar fi apărut încă de acum aproximativ o lună.

Chiar de Valentine’s Day, Oana Ciocan ar fi trecut prin momente extrem de dificile după ce și-a pierdut bunicul. Ea a fost nevoită să plece pentru a se ocupa de înmormântare, în timp ce Jador se afla în Spania, unde participa la un eveniment.

Situația a ridicat numeroase întrebări în rândul fanilor, care s-au întrebat de ce artistul nu a reușit să fie alături de soția sa într-un moment atât de delicat.

Au mai avut Jador și Oana Ciocan probleme în relație?

Nu ar fi fost pentru prima dată când relația dintre cei doi trece prin momente tensionate. Cu câteva luni înainte de nuntă, Oana Ciocan ar fi părăsit pentru o perioadă locuința comună și l-ar fi blocat pe artist pe rețelele sociale.

Ulterior, Jador a recunoscut că ar fi văzut-o pe tânără în compania unui alt bărbat. După acel episod, cei doi s-au împăcat și au decis să își continue relația.

