Ministerul Afacerilor Externe a transmis o reacție la amenințările venite de la Teheran pe tema permisiunii acordate SUA de a folosi bazele românești în operațiunile din . Oficialii români subliniază că țara noastră nu este într-un conflict cu .

Iranul a avertizat România că permisiunea acordată SUA de a utiliza baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu va avea consecințe politice și juridice. În acest context Ministerul Afacerilor Externe a transmis poziția oficială a statului român referitor la acest subiect. Potrivit unui comunicat de presă, România nu este în cu Iranul.

Totodată, există un acord bilateral cu Statele Unite, cu caracter defensiv, ce reglementează folosirea bazelor militare de pe teritoriul românesc. Acest acord, încheiat în 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduieşte de mai bine de 10 ani capabilităţi de apărare antirachetă împotriva unor ameninţări din afara spaţiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, se arată în comunicatul .

Bucureștiul condamnă atacurile iraniene asupra statelor din Golf

Totodată, precizează comunicatul trasmis de Ministerul Afacerilor Externe, statul român nu este implicat în conflictul din Orientul Mijlociu. Iar prioritatea diplomației de la București este de a se ajunge la o înțelegere în vederea de-escaladării.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, precizează MAE.

În acest context, având în vedere eforturile pentru oprirea conflictului, MAE condamnă atacurile Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului. România mulţumeşte acestora din urmă pentru că i-au protejat şi pe cetăţenii români prezenţi în ţările lor.

„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieţi omeneşti şi conduc la degradarea securităţii şi a economiei globale”, afirmă MAE.

Amenințările la care a reacționat Ministerul Afacerilor Externe

Reacția venită de la Ministerul Afacerilor Externe vine ca urmare a declarațiilor ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei. El a declarat că Teheranul îndeamnă statele să nu se implice în război. În acest sens a fost dat exemplul României care a acceptat zilele trecute ca SUA să disloce temporar a unor echipamente şi forţe militare americane. Decizia a fost aprobată în CSAT și votată în Parlament.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei într-o conferinţă de presă.

El a subliniat, răspunzând unei întrebări că o astfel de acţiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internaţional şi ar atrage responsabilitate internaţională pentru România.

Președintele Nicușor Dan a precizat că Statele Unite vor disloca pe teritoriul românesc, mai multe avioane de realimentare, echipamente de monitorizare şi echipamente de comunicaţii satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu.