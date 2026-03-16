Incendiul de vegetație din a provocat moartea unui bărbat de 69 de ani care a fost găsit carbonizat. Victima a fost descoperită pe o pășune cuprinsă de flăcări în localitatea Huta Voivozi, iar echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Peste 120 de hectare distruse după ce incendiul de vegetație din Bihor

Amploarea dezastrului este uriașă, flăcările au distrus în total aproximativ 129 de hectare de terenuri, pășuni și păduri. Patru focare diferite au ars aproape 20 de hectare de litieră de pădure în zonele Tomnatic, Tărcaia, Lugașu de Jos și Colești. În localitatea Colești, echipele de intervenție din Ștei s-au luptat cu flăcările timp de șapte ore pentru a salva o pădure de fag, după ce focul mistuise deja peste 5 hectare de vegetație uscată.

„Din nefericire, echipajul nu a mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind găsită carbonizată”, au precizat cei ce la ISU Bihor.

Gospodării distruse de incendiu

Vântul și vegetația uscată au făcut ca flăcările să ajungă periculos de aproape de zonele locuite, provocând pagube materiale însemnate. În Ștei, o magazie de lemn a ars în totalitate, în timp ce în localitatea Saca focul a distrus un hambar plin cu baloți de fân, două tone de porumb și diverse unelte agricole. Pompierii au reușit, în ultimul moment, să salveze o casă aflată în apropierea zonelor cuprinse de flăcări.

De la ce a pornit incendiul

Autoritățile subliniază că majoritatea acestor evenimente sunt provocate de localnicii care aleg să igienizeze terenurile prin ardere, fără a respecta normele de siguranță. ISU Bihor avertizează că folosirea focului deschis în condiții necorespunzătoare duce adesea la pierderi umane și distrugeri materiale greu de recuperat. Pompierii fac apel la cetățeni să renunțe la aceste obiceiuri periculoase, care se pot transforma oricând în incendii de proporții, scrie .