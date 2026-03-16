Sorin Grindeanu ridică tonul în disputa pe buget! Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare continuă să crească, în contextul discuțiilor privind bugetul de stat pentru anul 2026. Președintele PSD a transmis că social-democrații vor merge mai departe în Parlament cu amendamentele propuse la Legea bugetului și nu vor negocia aceste măsuri cu alte partide.

a precizat că partidul său consideră esențială adoptarea unor măsuri care să sprijine categoriile vulnerabile, iar dacă acestea nu vor fi susținute, responsabilitatea politică va aparține celor care le resping.

Sorin Grindeanu ridică tonul în disputa pe buget! De ce spune că amendamentele PSD nu sunt negociabile

Sorin Grindeanu a explicat că propunerile social-democraților includ mai multe măsuri de protecție socială, iar partidul nu este dispus să renunțe la acestea.

”Sunt 26 de miliarde la acțiuni generale la , vă rog să uitați acolo. 26 de miliarde. Noi am anunțat din timp că vrem acest pachet, care este undeva în jur de 3 miliarde.

Sigur, dacă discutăm și de CASS și așa mai departe, ne ducem la 3,2-3,3 miliarde. Sunt lucruri pe care refuz să le negociez.

N-am să negociez niciodată indemnizația copiilor cu dizabilități, n-am să negociez pensiile nici din România, n-am să negociez CASS-ul pentru mame, n-am să negociez CASS-ul pentru veteranii de război, pentru deținuții politici. Sunt amendamente pe care le-am anunțat din timp, pe care le susținem, iar eu continui să cred că există o majoritate în Parlament care va vota aceste amendamente.

Nu fac nimic și o să vedeți că nu voi face… Asta e, să meargă în fața românilor și să își asume faptul că contribuie și mai mult la scăderea puterii de cumpărare în România, că au un buget care are doar viziuni de dreapta.

Dacă vor continua să meargă în această formă, e treaba lor. Nu negociez nimic! Eu sunt convins că există o majoritate în Parlament care va vota aceste amendamente. O să vedem joi în ce formă se va ajunge și vom lua o decizie.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, amendamentele vizează în special sprijinirea unor categorii considerate vulnerabile, iar PSD este convins că există suficiente voturi în Parlament pentru adoptarea lor.

Ce spune PSD despre posibilitatea unui Guvern minoritar

În același context, Grindeanu a transmis un mesaj clar privind viitorul guvernării, în cazul în care actuala coaliție s-ar destrăma.

”Noi am mers în coaliție și am spus aceste lucruri de nenumărate ori. Este vorba despre 1,1 miliarde, noi nu vom negocia cu nimeni, nici cu AUR, nici cu SOS, nu negociem.

Coaliția nu este în cea mai bună formă. Dacă și PNL-ul se reunește în ședințe. Știți că noi am anunțat încă de anul trecut că vom face o radiografie a guvernării, a colegilor noștri și apoi vom analiza activitatea întregului Guvern.

Pot să vă spun ceva sigur: PSD nu va susține un Guvern minoritar”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin într-un moment în care discuțiile din coaliție sunt tot mai tensionate, iar adoptarea bugetului ar putea reprezenta un test important pentru stabilitatea actualei guvernări.

Ce amendamente a depus PSD la Legea bugetului pe 2026

PSD a anunțat că a depus, luni, mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, după o serie de nemulțumiri apărute în interiorul coaliției de guvernare.

Reprezentanții partidului susțin că au identificat două surse suplimentare de venituri la bugetul de stat, în valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde de lei, despre care afirmă că nu au fost incluse în calculele Ministerului Finanțelor.

Potrivit social-democraților, aceste sume ar putea proveni din plăți restante ale contribuțiilor la asigurările sociale (CAS), estimate la aproximativ 3,7 miliarde de lei, dar și dintr-o colectare mai eficientă a TVA.

Social-democrații consideră că aceste venituri ar putea fi utilizate pentru finanțarea măsurilor sociale propuse în amendamentele depuse la proiectul de buget.