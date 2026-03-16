Adrian A
16 mart. 2026, 16:01
Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ne pregătim de scandal în Parlament
  2. Ce amendamente are opoziția

Liderii PNL reuniți în ședința Biroului Executiv, au votat unanim să-i mandateze pe parlamentarii liberali să nu depună și să nu voteze niciun amendament la legea bugetului de stat, cu excepția celor deja negociate și agreate în coaliția de guvernare. Așa că se lasă cu scandal în Parlament chiar între partidele din coaliție.

Ne pregătim de scandal în Parlament

Se prefigurează un mare scandal pe buget în Parlament între PNL și PSD. La doar câteva ore după ce PSD și-a anunțat lista cu amendamente la legea bugetului, liberalii au anunțat că nu vor vota niciun amendament care nu a fost discutat și aprobat în coaliția de guvernare.

„Biroul Executiv al PNL, întrunit în ședință pe 16 martie 2026, a luat în discuție poziția partidului cu privire la bugetul de stat pentru 2026 și la dezbaterile care sunt programate pentru această săptămână în Parlamentul României.

Partidul Național Liberal a decis că va susține forma adoptată în Guvern pentru bugetul de stat.

În același timp, Biroul Executiv al partidului a decis, în unanimitate, mandatarea parlamentarilor liberali pentru a nu face propuneri și a nu vota amendamente care să schimbe direcția proiectul bugetului de stat.”, arată un comunicat emis de PNL.

Iar de partea liberalilor par să fie doar cei de la USR. De altfel, șeful PSD, Sorin Grindeanu, nu s-a ferit să ceară public ajutorul celor de la AUR ca să își treacă amendamentele.

„Aici nu e vorba de PSD, aici e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilităţi, de muncitori pe salariul minim, de agricultori sau de antreprenorii români. Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejaţi.

Iar acum, Pachetul de Solidaritate este prioritatea noastră. Sunt convins că vor trece aceste amendamente. Ipotetic, poate să existe această variantă (să nu treacă amendamentele), mizez pe buna credinţa parlamentarilor.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Parlamentarii PSD au depus, luni, o serie de amendamente la legea bugetului de stat pentru anul 2026, printre care eliminarea CASS pentru mame, invalizi, veterani de război, personal monahal, sprijin financiar pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii.

Ce amendamente are opoziția

AUR a anunțat luni că va susține la dezbaterile pentru buget măsuri precum:

  1. Scutirea de impozit pentru locuinţa de domiciliu în limita a 150 mp
  2. Scutirea de plata CASS pentru veniturile mamelor în concediu de acomodare, în concediu de creştere a copilului, a veteranilor şi a văduvelor de război, a foştilor deţinuţi politici şi a personalului monahal
  3. Indexarea pensiilor cu 5%
  4. Reducerea cotelor de TVA la 19% (standard) şi la 9% (redusă)

Grupul parlamentar PACE – Întâi România, din Senat, a depus luni un pachet de 10 amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 printre care:

  1. Creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei și majorarea alocației pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani la 500 de lei, iar pentru copiii cu dizabilități și pentru copiii cu vârste între 0 și 2 ani la 1.000 de lei
  2. Dublarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și pentru însoțitorii acestora
  3. Eliminarea CASS pentru pensiile sub 5.000 de lei
  4. Reducerea TVA la carburanți la 15% și reducerea TVA general de la 21% la 19%.
  5. Reducerea impozitului pe dividendele companiilor la 5% și reducerea impozitului pe profitul companiilor la 10%.
Citește și...
Călin Georgescu susține că ar putea fi eliminat „inclusiv fizic”. Ce avertisment dur a transmis „sistemului”: „Să fie clar!”
Politică
Călin Georgescu susține că ar putea fi eliminat „inclusiv fizic”. Ce avertisment dur a transmis „sistemului”: „Să fie clar!”
Piedone a condus 10 ani fără permis: „Pot să vă povestesc, acum că faptele s-au prescris”
Politică
Piedone a condus 10 ani fără permis: „Pot să vă povestesc, acum că faptele s-au prescris”
PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
Politică
PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Politică
Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Bolojan: „România vrea să finalizeze aderarea la OCDE anul acesta. Suntem într-un stadiu avansat al procesului”. Acord semnat cu secretarul general al organizației (VIDEO)
Politică
Bolojan: „România vrea să finalizeze aderarea la OCDE anul acesta. Suntem într-un stadiu avansat al procesului”. Acord semnat cu secretarul general al organizației (VIDEO)
Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
Politică
Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
Politică
Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
Politică
Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
Sebastian Ghiță spune că a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, iar acesta i-a făcut o propunere: „Mi s-a părut ciudat totul”. Reacția lui Georgescu
Politică
Sebastian Ghiță spune că a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, iar acesta i-a făcut o propunere: „Mi s-a părut ciudat totul”. Reacția lui Georgescu
