Răsturnare de situație: Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție. Când va decide PNL dacă mai rămâne sau nu la guvernare

Ana Maria
16 mart. 2026, 16:42
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce ia în calcul PNL ieșirea de la guvernare
  2. Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție. Ce acuzații a lansat Ilie Bolojan la adresa PSD
  3. Ce decizie au luat liberalii privind amendamentele la buget

Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție! Conducerea Partidul Național Liberal ar urma să decidă în acest weekend dacă formațiunea mai rămâne la guvernare sau trece în Opoziție. Decizia ar urma să fie luată într-o ședință organizată la Sibiu, după ce Parlamentul va adopta Legea Bugetului.

Hotărârea vine pe fondul tensiunilor din Coaliție și al disputelor dintre liberali și Partidul Social Democrat privind modul în care ar trebui adoptate amendamentele la bugetul de stat.

De ce ia în calcul PNL ieșirea de la guvernare

Potrivit deciziei luate luni în Biroul Executiv al PNL, liderii partidului vor analiza la finalul săptămânii scenariul trecerii în Opoziție. Liberalii susțin că social-democrații ar încerca să forțeze demiterea premierului Ilie Bolojan, conform Antena 3 CNN.

În paralel, PSD ar urma să organizeze, la rândul său, o ședință în acest weekend pentru a discuta despre viitorul guvernării și despre posibilitatea de a continua fără Ilie Bolojan și fără Uniunea Salvați România.

Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție. Ce acuzații a lansat Ilie Bolojan la adresa PSD

Premierul Ilie Bolojan a criticat public poziția PSD în privința amendamentelor la Legea bugetului, afirmând că social-democrații încearcă să adopte o strategie similară cu cea a opoziției.

Prin acest joc de amendamente, care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu e o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Ce decizie au luat liberalii privind amendamentele la buget

În ședința Biroului Executiv, conducerea PNL a decis să mandateze parlamentarii partidului să nu depună și să nu susțină amendamente la proiectul de buget, cu excepția celor negociate în Coaliție și incluse deja în forma adoptată de Guvern. Votul a fost dat în unanimitate.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că liberalii consideră proiectul de buget drept unul echilibrat și realist.

PNL susţine propunerea de buget venită de la Guvern, Guvernul cu prim-ministru liberal. Evident, considerăm că e o formulă echilibrată, realistă, potrivită pentru România şi care ţine cont de ceea ce poate să-şi permită România în acest moment. PNL susţine cu siguranţă acest buget în forma transmisă de Guvern„, a declarat Abrudean.

El a precizat, totodată, că este neobișnuit ca parlamentarii liberali să vină cu amendamente proprii, însă a subliniat că decizia finală privind conduita acestora va fi stabilită în interiorul partidului.

Citește și...
Ministerul de Externe reacționează la amenințările Teheranului: „Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare”
Politică
Ministerul de Externe reacționează la amenințările Teheranului: „Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare”
Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
Politică
Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
Călin Georgescu susține că ar putea fi eliminat „inclusiv fizic”. Ce avertisment dur a transmis „sistemului”: „Să fie clar!”
Politică
Călin Georgescu susține că ar putea fi eliminat „inclusiv fizic”. Ce avertisment dur a transmis „sistemului”: „Să fie clar!”
Piedone a condus 10 ani fără permis: „Pot să vă povestesc, acum că faptele s-au prescris”
Politică
Piedone a condus 10 ani fără permis: „Pot să vă povestesc, acum că faptele s-au prescris”
PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
Politică
PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Politică
Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Bolojan: „România vrea să finalizeze aderarea la OCDE anul acesta. Suntem într-un stadiu avansat al procesului”. Acord semnat cu secretarul general al organizației (VIDEO)
Politică
Bolojan: „România vrea să finalizeze aderarea la OCDE anul acesta. Suntem într-un stadiu avansat al procesului”. Acord semnat cu secretarul general al organizației (VIDEO)
Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
Politică
Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
Politică
SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
Politică
Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
17:14 - Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
17:07 - Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
16:55 - Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
16:32 - Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
16:30 - Ministerul de Externe reacționează la amenințările Teheranului: „Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare”
16:05 - Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:54 - Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii