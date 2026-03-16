Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție! Conducerea Partidul Național Liberal ar urma să decidă în acest weekend dacă formațiunea mai rămâne la guvernare sau trece în Opoziție. Decizia ar urma să fie luată într-o ședință organizată la Sibiu, după ce Parlamentul va adopta Legea Bugetului.

Hotărârea vine pe fondul tensiunilor din Coaliție și al disputelor dintre liberali și Partidul Social Democrat privind modul în care ar trebui adoptate amendamentele la bugetul de stat.

De ce ia în calcul PNL ieșirea de la guvernare

Potrivit deciziei luate luni în Biroul Executiv al PNL, liderii partidului vor analiza la finalul săptămânii scenariul trecerii în . Liberalii susțin că social-democrații ar încerca să forțeze demiterea premierului Ilie Bolojan, conform .

În paralel, PSD ar urma să organizeze, la rândul său, o ședință în acest weekend pentru a discuta despre viitorul guvernării și despre posibilitatea de a continua fără Ilie Bolojan și fără Uniunea Salvați România.

Liberalii iau în calcul trecerea în Opoziție. Ce acuzații a lansat Ilie Bolojan la adresa PSD

Premierul Ilie Bolojan a criticat public poziția PSD în privința amendamentelor la Legea bugetului, afirmând că social-democrații încearcă să adopte o strategie similară cu cea a opoziției.

„Prin acest joc de amendamente, care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu e o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan, la .

Ce decizie au luat liberalii privind amendamentele la buget

În ședința Biroului Executiv, conducerea PNL a decis să mandateze parlamentarii partidului să nu depună și să nu susțină amendamente la proiectul de buget, cu excepția celor negociate în Coaliție și incluse deja în forma adoptată de Guvern. Votul a fost dat în unanimitate.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că liberalii consideră proiectul de buget drept unul echilibrat și realist.

„PNL susţine propunerea de buget venită de la Guvern, Guvernul cu prim-ministru liberal. Evident, considerăm că e o formulă echilibrată, realistă, potrivită pentru România şi care ţine cont de ceea ce poate să-şi permită România în acest moment. PNL susţine cu siguranţă acest buget în forma transmisă de Guvern„, a declarat Abrudean.

El a precizat, totodată, că este neobișnuit ca parlamentarii liberali să vină cu amendamente proprii, însă a subliniat că decizia finală privind conduita acestora va fi stabilită în interiorul partidului.