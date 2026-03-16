NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 18:28
Cuprins
  1. NATO nu se implică în războiul din Orientul Mijlociu
  2. Germania respinge propunerea lui Trump
  3. NATO tratează cererea cu prudență
  4. Discuții între Tokyo și Washigton

NATO nu se va implica în războiul declanșat de Donald Trump și Benjamin Netanyahu în Orientul Mijlociu, împotriva Iranului. Aliații Statelor Unite resping ideea de a trimite forțe militare în strâmtoarea Ormuz.

NATO nu se implică în războiul din Orientul Mijlociu

Marea Britanie nu susține o implicare a NATO în războiul declașat de Statele Unite și Israel în Orientul Mijlociu, împotriva Iranului. Premierul britanic, Keir Starmer, a respins cererea lui Donald Trump de a implica forțele navale ale alianței în acțiuni militare pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. El a precizat că Londra „nu se va lăsa antrenată într-un război mai vast”.

Trump a făcut apel la aliați să creeze o coaliţie care să acționeze militar, împotriva Iranului, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Calea de navigație, straregică pentru comerțul mondial a fost blocată în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Aliaţii SUA au declarat că nu au planuri imediate de a trimite nave în Strâmtoarea Ormuz, respingând cererea de sprijin militar.

Keir Starmer a declarat că Regatul Unit și partenerii săi lucrează la un plan pentru restabilirea circulaţiei maritime în Strâmtoarea Ormuz. Premirul britanic a precizat că este singura modalitate de a stabiliza piețele energetice. El a precizat că nu va fi vorba, însă, despre o misiune a Alianței Nord-Atlantice.

„Lucrăm împreună cu alte ţări pentru a elabora un plan credibil cu privire la Strâmtoarea Ormuz, pentru a garanta reluarea navigaţiei şi trecerea prin această zonă. Aceasta nu va fi şi nu a fost niciodată avută în vedere ca o misiune NATO. Va fi vorba despre o alianţă de parteneri (…), atât în Europa şi în Golful Persic, cât şi cu Statele Unite”, precizat Starmer.

Germania respinge propunerea lui Trump

Nici Germania nu agrează propunerea lui Donald Trump, ca Alianța Nord-Atlantică să se implice în războiul din Orientul Mijlociu. Un purtător de cuvânt al Guvernului german a replicat apelului venit de la Casa Albă precizând că războiul împotriva Iranului nu are nimic de-a face cu NATO.

„NATO este o alianţă de apărare a teritoriului membrilor săi şi „lipseşte un mandat care să permită intervenţia NATO”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, s-a declarat în dezacord cu cererea lui Trump. El a precizat că războiul din Iran nu a fost declanșat de Alianța Nord-Atlantică și nu poate fi considerat un război al NATO. Întrebat în legătură cu avertismentului lui Trump, cum că alianța se confruntă cu un viitor „foarte sumbru” dacă nu vine în ajutorul SUA, Pistorius a spus că nu se așteaptă ca NATO să se destrame din cauza acestor divergențe.

NATO tratează cererea cu prudență

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai multe țări europene și asiatice intenționau să organizeze o misiune comună de asigurare a securității în regiune. Acest lucru se va întâmpla, a precizat el, doar după ce se va încheia războiul.  Nu doar NATO se opune unei aventuri militare în Orientul Mijlociu.

Japonia, Australia și Coreea de Sud, sunt reticiente cu privire la cererile lui Donald Trump. Aceste state au transmis că nu intenționează să trimită nave militare în strâmtoarea Ormuz. Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat țara sa nu a luat nici o decizie cu privire la trimiterea de nave militare pentru a escorta navele în strâmtoarea din Orientul Mijlociu.

Discuții între Tokyo și Washigton

Luni, ministrul japonez de externe, Toshimitsu Motegi, a discutat la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio. Potrivit unui oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, oficialul american nu a solicitat Japoniei să trimită nave de război. Cei doi miniştri au schimbat opinii în principal cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv cu privire la evoluţiile din Iran, a transmis oficialul nipon.

„Ministrul Motegi a declarat că Japonia condamnă acţiunile Iranului, inclusiv atacurile asupra instalaţiilor civile, cum ar fi cele din domeniul energetic din ţările din Golf, şi actele care ameninţă siguranţa navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz. El a menţionat, de asemenea, că asigurarea libertăţii şi siguranţei navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz este extrem de importantă pentru comunitatea internaţională, inclusiv pentru Japonia, din perspectiva securităţii energetice, şi a afirmat că Japonia va continua să depună toate eforturile diplomatice necesare în cooperare cu comunitatea internaţională, inclusiv cu Statele Unite”, menţionează un comunicat de presă de la Tokyo.

Conform sursei citate, cei doi oficiali au stabilit că vor continua să menţină o comunicare strânsă în ceea ce priveşte reacţia la situaţia legată de Iran. Comunicatul adăugă că Japonia şi Statele Unite vor colabora pentru a pregăti vizita de săptămâna aceasta, la Washington, a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi.

