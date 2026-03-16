16 mart. 2026, 18:11
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut? Ce ar trebui să facă statul și nu face
Traian Băsescu Sursa foto: Captura video B1TV
Cuprins
  1. Băsescu: statul e obligat să ia măsuri
  2. Trump trebuie să plătească

Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă și recomandă autorităților să ia în serios chiar și cel mai mic risc de a fii atacați de Iran, în contextul în care bazele românești găzduiesc echipamente americane. 

Băsescu: statul e obligat să ia măsuri

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a publicat pe Facebook o analiză personală privind situația de securitate din regiune, în contextul tensiunilor internaționale și al prezenței militare americane în România.

Și atrage atenția că echipamentele aduse SUA în România nu sunt deloc defensive. Ceea ce ar putea duce la o reacție agresivă a Iranului. Iar statul deocamdată stă cu mâinile în sân, atrage atenția fostul președinte.

„Doar o părere personală.
Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump.
La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României.
În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc. În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv.
Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor.
Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri.
În aceste condiţii, în opinia mea, statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri.
Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el și familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie.”, scrie Traian Băsescu.

Trump trebuie să plătească

„Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească.
Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani.
Postarea este doar o părere.”, încheie fostul președinte Traian Băsescu.
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Eveniment
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Eveniment
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
Eveniment
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Eveniment
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Eveniment
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
Eveniment
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Eveniment
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Eveniment
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Ultima oră
19:53 - Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
19:50 - Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
19:44 - Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
19:18 - Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
19:14 - Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
19:14 - Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
19:08 - Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
18:44 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
18:37 - Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
18:37 - Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)