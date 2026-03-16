PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)

Așa cum a anunțat, PSD a depus o serie de amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Amendamentele vizează majorarea unor venituri bugetare și introducerea unor măsuri de protecție socială pentru categorii vulnerabile.

Majorarea veniturilor din contribuții și TVA

PSD anunță că a identificat două surse suplimentare de venituri la bugetul de stat, în valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde de lei, pe care consideră că Ministerul Finanțelor le-a omis în mod nejustificat în

Prima sursă o reprezintă recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile de asigurări sociale. În prezent, contribuțiile sociale restante ale agenților economici se ridică la aproximativ 3,7 miliarde de lei. PSD consideră că stabilirea unei ținte de recuperare de cel puțin 1,3 miliarde de lei este nu doar realistă, ci și obligatorie. Aceste sume reprezintă contribuții reținute din salariile angajaților pentru CAS, dar care nu au fost virate la bugetul de stat.

A doua sursă de venit identificată este creșterea încasărilor din TVA, estimată la 1 miliard de lei, în contextul majorării prețurilor la combustibili. Creșterea valorii tranzacțiilor pe piața combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei – conduce implicit la majorarea sumelor colectate din TVA.

Cum propune PSD folosirea celor 2,3 miliarde de lei

Tot la capitolul amendamente, din totalul de 2,3 miliarde de lei, PSD propune alocarea fondurilor pentru două obiective principale.

Finanțarea integrală a „Pachetului de Solidaritate”

Prima destinație a fondurilor este completarea finanțării Pachetului de Solidaritate, pentru care este necesară o sumă de aproximativ 1,1 miliarde de lei.

Acest pachet include măsuri de sprijin pentru:

familiile cu venituri reduse

familiile care au în întreținere copii cu dizabilități

aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public

Potrivit calculelor prezentate în amendamente, implementarea tuturor acestor măsuri ar necesita aproximativ 2,65 miliarde de lei, însă fondurile disponibile în prezent nu acoperă integral acest necesar.

susține că scăderea puterii de cumpărare și creșterea costului vieții au afectat în mod direct categoriile vulnerabile, iar majorarea bugetului pentru asistență socială este necesară pentru menținerea unui nivel minim de protecție socială.

Eliminarea CASS pentru mame și categorii speciale

O altă parte din fonduri, estimată la aproximativ 500 de milioane de lei, ar urma să compenseze pierderea de venituri bugetare generată de eliminarea contribuției CASS pentru anumite categorii sociale.

Printre beneficiari se numără:

mamele aflate în concediu de creștere a copilului

veteranii de război și văduvele acestora

foștii deținuți politici și persoanele persecutate de regimurile totalitare

personalul monahal al cultelor recunoscute

PSD susține că eliminarea contribuției la sănătate pentru aceste categorii reprezintă o măsură de echitate socială și de recunoaștere a sacrificiilor sau a vulnerabilității economice.

