Acasa » Politică » Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 12:59
Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Averea oficială a lui Călin Georgescu
  2. Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a spus că „Dumnezeu ne ține pe toți”, întrebat din ce bani trăiește. Sursele sale de finanțare nu sunt clare mai ales din 2024, an în care și-a suspendat activitatea de profesor la Universitatea din Pitești.

Întrebat, la Realitatea PLUS, care sunt sursele lui de finanțare, Călin Georgescu a răspuns: „Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunări ale sistemului fac cinste”.

Averea oficială a lui Călin Georgescu

Declarația de avere pe care a depus-o în 2024, când a candidat la prezidențiale, arată că acesta are, alături de soție, un teren intravilan cumpărat în 2022 în Brașov, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați. De asemenea, mai deține o mașină Toyota Yaris, fabricată în 2022, și două depozite la o bancă, cu 100.000, respectiv 164.000 de euro.

De la Universitatea din Pitești, care ține de Politehnica București, a încasat 72.000 de lei drept salariu anual. Georgescu și-a suspendat contractul de muncă acolo, în contextul alegerilor.

Averea neoficială a lui Călin Georgescu

Însă în dosarul în care Georgescu este trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, între care tentativă la răsturnarea ordinii constituționale, procurorii au găsit o sursă alternativă de venit pentru Călin Georgescu: mercenarul Horațiu Potra.

Potrivit datelor din anchetă, Călin Georgescu s-a întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu Horațiu Potra și cu apropiați de-ai săi. Georgescu primea bani cash de la Potra, în jur de 10.000 de dolari la fiecare întâlnire, spun procurorii, citați de Digi24.

Tot în 2025, Fanatik a stat de vorbă cu persoana care a cumpărat casa în care au locuit soții Georgescu între 2013 și 2021 în Austria. Acesta susține că a cumpărat locuința cu 600.000 de euro.

Rise Project arăta în anul 2024 că, pe lângă terenul din Brașov, soții Georgescu au mai cumpărat între 2022 și 2024 un teren în Argeș, cu 100.000 de euro, și o vilă în Mogoșoaia, cu 280.000 de euro.

