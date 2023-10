Ștefan Pălărie, după cazul de la Giurgiu: Mă întreb dacă are de ce să existe Ministerul Familiei – 620 de milioane de lei pe an nota de plată, 2,5 milioane de lei se duc doar pentru chiria sediului (VIDEO)

Senatorul USR Ștefan Pălărie a contestat utilitatea Ministerului Familiei, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul , și a spus că anual sunt cheltuiți 2,5 milioane lei doar pentru chiria sediului.

„Au trecut trei luni de la scandalul cu azilele groazei și îmi aduc aminte, în acele prime 24 de ore, o reacție teribilă de la domnul Marcel Ciolacu, stați pe loc, o să facem, o să trimitem, o să vă prindem, nu vă puteți ascunde, vă controlăm, descoperim orice nefuncționalitate, facem o reformă a serviciilor sociale de n-a văzut nimeni în viața lui sau a ei și o să vedeți o altă Românie. După care, de la acele declarații pompieristice 24 de ore, nu prea am mai văzut nimic”, a declarat senatorul USR.

„Au trecut trei luni, vedem că nici măcar pachetul de reforme ale serviciilor sociale nu a fost trecut, nu s-a ajuns decât la una sau două discuții (…), dar efectiv în zona de progres sau transformare nu s-a făcut nici măcar un pas înainte. Acum vedem aceeași problemă revenind în spațiul serviciilor de îngrijire pentru minori”, a continuat Ștefan Pălărie.

„Eu îi port un deosebit respect doamnei Intotero pentru că, în calitate de parlamentar, am colaborat foarte bine în comisia de învățământ, dar domnia sa conduce acum un minister la care eu mă întreb dacă are de ce să existe – 620 de milioane de lei pe an, nota de plată, 33 de milioane de lei se duc în salarii, 19 milioane de lei în bunuri și servicii. Din toate astea, 2,5 milioane de lei pe an se duc doar pentru chiria sediului. Vă mă întreb, mă întreb, mă întreb și eu când ajung acasă, uneori, de ce dăm banii aceștia? Pentru ce?”, a adăugat parlamentarul de opoziție.