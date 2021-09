Stelian Ion: Românii nu au ales doar PNL. A arunca în aer coaliția e lipsă de respect față de votul oamenilor. Nu poți spune că vrei să conduci singur sau îți alegi tu un partener. Cu voturile cui? Mai rămân voturile PSD (VIDEO)

Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a declarat că decizia premierului Florin Cîțu de a demite secretarii de stat și prefecții USR PLUS demonstrează că acesta nu are, de fapt, intenția de a reface coaliția și nu-și dorește decât să arunce USR PLUS în decor. E o aroganță și o lipsă de respect la adresa românilor, a punctat Ion, căci în decembrie 2020 nu a fost votat doar PNL. „Nu poți spune că tu, cu voturile obținute în decembrie, vrei să conduci singur sau îți alegi un singur partener. Cu voturile cui? Mai rămân voturile PSD”, a mai spus Stelian Ion.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Stelian Ion, critici la adresa premierului Florin Cîțu

Întrebat ce atmosferă e acum în USR PLUS, Stelian Ion a răspuns: „Nu e bucurie, dar e moblizare, că oamenii au înțeles abuzul incredibil care s-a întâmplat și că nu mai puteam continua așa. Am avut prefecți și subprefecți. După ce te-ai apucat să construiești ceva, să fii înlăturat… asta mai arată că intenția reală nu e de a ne reașeza la masa negocierilor. Un premier care ar fi avut de gând să facă lucrul ăsta nu s-ar fi apucat să nimicească tot și să dea la o parte pe toți partenerii. Rămâneau discuțiile la nivel de moțiune și demisie a miniștrilor, dar nu te apuci să dai la o parte pe toată lumea, că apoi e mai greu să reașezi lucrurile. Asta îmi arată că intenția era să împingă în decor USR PLUS”.

„În decembrie, oamenii nu au ales doar PNL, s-au așezat voturile așa încât această coaliție era singura în măsură să conducă. A arunca în aer coaliția e până la urmă și o lipsă de respect față de votul românilor de atunci, e și aroganță, că nu poți spune că tu, cu voturile obținute în decembrie, vrei să conduci singur sau îți alegi un singur partener. Cu voturile cui? Mai rămân voturile PSD. Asta se va vedea clar la moțiunea de cenzură”, a declarat fostul ministru Stelian Ion, pentru B1 TV.