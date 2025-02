Stelian Tănase, despre scandalul Nordis: „Ținta este Marcel Ciolacu. Ce se întâmplă în România poate să se ajungă să avem și noi un scandal Mani pulite”

Analistul politic Stelian Tănase a comentat într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin scandalul Nordis, precizând că este convins că ținta procurorilor este premierul Marcel Ciolacu:

“Dacă punem cap la cap scandalurile legate de Nordis vedem că sunt niște coincidențe care nu au cum să fie coincidențe. Este vorba în primul rând de ce a apărut în presă cu biletele de avion în care era vorba de Grindeanu și Ciolacu. A fost primul semnal că se întâmplă ceva.

Nu după mult timp a apărut arestarea primarului din Sinaia după șase mandate, acuzat de corupție, spășare de bani, etc. Culmea, cine este denunțătorul acestui primar? Soțul doameni Vicol, Ciorbă! O fi chiar așa o coincidență?! Nu cumva l-a dat pe goarnă ca să i se reducă pedeapsa, că dacă te duci și denunți când te saltă băieții promisiunea este că ți se reduce din peedeapsă pentru că ai colaborat cu organele.

Nu trece mult după această poveste și, tras de gâlci de presă, Ciolacu apare în niște imagini comice în care pretinde că ne arată biletele pe care pretinde că le-a plătit din bucunarul lui propriu. Era evident că era o făcătură pentru că alea erau bilete cum eram eu popă chinez. După care povestea se extinde. Apar reclamații în presă, articole că această firmă Nordis, în jurul căreia încep să se învârtă toate poveștile ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane, asta a fost prima spunere, că după aceea lucrurile s-au complicat. Astăzi, ei spun că sunt de fapt niște promisiuni…

Am asistat acum la ridicarea celor doi soți plus altor angajați și patroni ai firmei Nordis. Problema este că acestea nu au cum să fie coincidențe. Toate se leagă de o listă de nume, să zicem 10-12 nume. Pe de altă parte ea vine în mijlocul campaniei electorale, în momentul în care se aprind discuțiile în legătură cu cine candidează, cine nu candidează. Toate partidele vedem că are niște dureri de șale. Și Simion are în partid probleme, și în relația George Simion- Georgescu sunt niște probleme. Deci, brusc așa toate se aprind deodată. Când se produce un incendiu de acest tip, poliția spune: e o mână criminală! Așa aș presupune și eu în această situație că este ordin pe unitate să stârnească acest megascandal. Dar dacă nu e așa, este și mai rău”.

Scandalul Nordis are potențialul să devină în România ceea ce a reprezentat scandalul Mani pulite pentru clasa politică din Italia în anii ’90, a mai precizat Stelian Tănase:

“A fost un scandal de corupție la vârf care a ras toată clasa politică. Au dispărut partide, au dispărut lideri, lumea a ieșit în stradă. Acum, ce se întâmplă în România poate să se ajungă să avem și noi un scandal Mani pulite. Dar este tot atât de posibil ca tot acest scandal să facă fâs, să îl uităm după trei zile sau poate după alegeri. Sunt foarte curios să urmăresc evoluția acestui megascandal. Este implicat președintele partidului de guvernământ, prim-ministrul României. Este implicat, pomenit cu subiect și predicat pentru apropierea lui de Nordis”.