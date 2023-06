„STOP Manipulării romilor” – campania demarată de Partida Romilor a ajuns în Moldova

“STOP Manipulării romilor”, campania demarată de Asociația Partida Romilor Pro-Europa (APRPE), prin care se dorește informarea corectă a romilor despre prevederilor PLX 145 – proiectul Legii privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie, a ajuns în mai multe localități din Moldova.

Daniel Vasile, prim-vicepreședintele APRPE, a reușit împreună cu reprezentanții Organizației de Tineret a APRPE să se întâlnească cu câteva mii de romi din comunitățile tradiționale din Iași, în localitățile Grajduri, Ciurea și Hârlău.

Scopul întâlnirilor a fost acela de a aduce claritate și a demonta toate minciunile care au fost propagate în spațiul public de politicieni inconștienți și de romi cu intenții viclene, referitoare la PLX 145.

„În cadrul întâlnirilor noastre, am dezbătut fiecare articol al legii și am dezvăluit adevărul care stă în spatele acestora. Am respins cu fermitate toate manipulările și neadevărurile care au fost răspândite cu intenția de a stârni frică și diviziune în comunitatea noastră.

Suntem hotărâți să combatem astfel de acțiuni și să asigurăm că informațiile corecte ajung la toți membrii comunității.

Vreau să exprim gratitudinea mea față de colegii mei de echipă, Iulian Paraschiv, secretar de stat în cadrul Agenției Naționale pentru Romi (ANR), Ionuț Păun, președintele Organizației de tineret, și coordonatorii județeni, George Gogan și Cătălin Stănescu.

Efortul și angajamentul lor în această campanie au fost remarcabile. Am lucrat împreună pentru a clarifica și a promova drepturile și interesele comunităților noastre, cu determinare și pasiune.

Suntem convinși că, prin eforturile noastre colective și prin informarea corectă, vom învinge manipulările și vom reuși să construim o societate mai dreaptă și mai echitabilă pentru toți.

Continuăm să fim uniți și să luptăm pentru drepturile noastre, refuzând să fim afectați de divergențe și dezinformări”, a declarat Daniel Vasile, prim-vicepreședinte al APRPE.

Reprezentanții APRPE îi încurajează pe toți românii care vor binele oamenilor din comunitățile sărace și mai puțin informate să se alăture acestei campanii de informare.

„Fiecare dintre noi are un rol important în promovarea unei societăți mai incluzive și mai echitabile. Împreună putem face o schimbare reală!”, consideră Daniel Vasile, prim-vicepreședintele APRPE.