Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței

Ana Maria
25 mart. 2026, 12:35
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. PSD ar fi început retragerea din Guvern! De ce acuză PNL încălcarea acordului de coaliție
  2. PSD ar fi început retragerea din Guvern! Au fost încălcate regulile interne ale Executivului?
  3. Ce spune PSD despre reducerea accizelor
  4. Cum răspunde PNL la solicitarea PSD

PSD ar fi început retragerea din Guvern! Scene tensionate în interiorul coaliției de guvernare, după ce PSD a cerut oficial reducerea accizelor la carburanți, printr-un comunicat transmis miercuri. Potrivit unor surse citate de Știripesurse.ro, acest demers ar putea reprezenta primul pas făcut de social-democrați către ieșirea de la guvernare.

PSD solicită Guvernului să dispună și o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunțate anterior pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți”, se arată în comunicatul de miercuri al PSD, potrivit Știripesurse.

PSD ar fi început retragerea din Guvern! De ce acuză PNL încălcarea acordului de coaliție

Liberalii susțin că acțiunea PSD ar încălca prevederile acordului de guvernare, mai exact articolul 21, care stabilește modul în care sunt gestionate neînțelegerile din interiorul coaliției.

Conform acestui articol, „Dezbaterea unor puncte divergente asupra implementării programului de guvernare sau susținerea unor inițiative legislative se face în ședințele de Coaliție”.

PNL consideră că solicitarea publică a PSD a ocolit acest mecanism și a fost făcută fără o discuție prealabilă în cadrul coaliției.

PSD ar fi început retragerea din Guvern! Au fost încălcate regulile interne ale Executivului?

Surse liberale mai spun că, prin modul în care a fost formulată solicitarea, PSD ar fi ignorat inclusiv procedurile interne ale Executivului.

Miniștrii social-democrați de la Energie și Agricultură ar trebui, potrivit acestor surse, să își prezinte propunerile direct premierului Ilie Bolojan, nu prin intermediul unor comunicate publice.

În opinia PNL, acest gest ar fi afectat inclusiv lanțul de decizie din Guvern.

Ce spune PSD despre reducerea accizelor

Social-democrații susțin că ideea reducerii accizelor nu este una nouă și că a fost propusă încă de la începutul crizei generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

PSD amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prevedeau și diminuări ale accizelor sau chiar o scutire totală în cazul motorinei utilizate în agricultură”, au mai menționat social-democrații.

Cum răspunde PNL la solicitarea PSD

În replică, liberalii au transmis că așteaptă o revenire la dialogul direct în cadrul coaliției și au cerut reluarea discuțiilor în format oficial. „Îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct”.

Totodată, PNL subliniază că există mecanisme clare pentru rezolvarea divergențelor.

Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa”, au mai precizat liberalii.

În acest moment, o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar complica serios situația politică.

Matematica parlamentară arată că nici PSD, nici PNL nu pot continua singure la putere fără a negocia cu partidele din opoziție pentru formarea unei noi majorități.

