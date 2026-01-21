SURSE: PSD și mai mulți primari și lideri de filiale PNL, conspirație împotriva lui Bolojan. Planuri să îl dea jos pe premier

Sute de primari din PSD, dar și mulți edili din PNL s-au revoltat în ultimele zile față de premierul Ilie Bolojan. Motivele: majorările de impozite pe case și mașini, diminuarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării, dar mai ales reforma administrativă, care impune concedieri în primării și în Consilii Județene.

Planul PSD – PNL să îl dea jos pe Bolojan

PSD e atât de hotărât să scape de Bolojan din fruntea Guvernului încât liderul partidului, Sorin Grindeanu, ar fi chiar dispus să renunțe la rotativa de la anul. Și și-a trimis oamenii să îi convingă pe primarii PNL dar și pe unii lideri ale filialelor liberale din teritoriu să pună umărul la debarcarea actualului premier.

În cazul în care Bolojan cedează, se deschide calea către formarea unui nou guvern PSD-PNL-UDMR, plus minoritățile naționale, dar fără USR, partidul pe care restul formațiunilor îl vor în afara Executivului.

Matematica arată că PSD și PNL pot forma o majoritate și fără USR. Actualul program de guvernare prevede rotația premierilor în luna aprilie 2027. Însă negocierile pentru instalarea unui nou Guvern ar duce la o nouă înțelegere politică., arată surse din PSD și din PNL, citate de jurnaliștii de la .

Iar dacă , conducerea PSD e dispusă să le cedeze șefia Guvernului până la următoarele alegeri parlamentare, în decembrie 2028. Cu câteva condiții: PSD să preia Ministerul de Finanțe, iar Ministerul Dezvoltării – condus fie de PSD, fie de UDMR – să finanțeze proiectele cerute de primarii social-democrați. Astfel, Sorin Grindeanu nu s-ar mai expune la Palatul Victoria în an electoral, dar aleșii locali ai PSD ar profita din plin de resursele guvernării.

Cum joacă Nicușor Dan

Nicușor Dan s-ar putea opune, teoretic, planului de mazilire a lui Ilie Bolojan. Însă șeful statului are o poziție foarte fragilă.

Opoziția suveranistă a declanșat deja procedura de suspendare, care ar putea duce la un referendum de demitere în cazul în care PSD rupe relația cu Nicușor Dan și trece de partea AUR.

În al doilea rând, șeful statului negociază în aceste zile cu PSD numirea șefilor de servicii secrete și a procurorilor-șefi, prin urmare instalarea unui nou guvern, cu aceeași majoritate, dar cu alt prim-ministru ar putea intra într-un pachet mai larg de negociere politică.

Pe ce se bazează PSD și constestatarii lui Bolojan din PNL

Cât despre momentele care vor decide soarta premierului Bolojan…

Mai întâi, decizia CCR pe tăierea pensiilor speciale în Justiție, amânată pentru începutul lunii februarie. Potrivit unor surse din coaliție, Curtea de Apel București este așteptată să anuleze mandatul lui Dacian Dragoș, judecătorul numit de președintele Nicușor Dan, pe motiv că nu are suficientă vechime în mediul academic.

În consecință, majoritatea de la CCR s-ar reconfigura și, în final, ar putea respinge legea promovată cu insistență de premierul Bolojan. Ar fi o primă înfrângere politică majoră pentru Bolojan.

Iar pe de altă parte, sindicatele pregătesc proteste masive în Piața Victoriei față de măsurile de austeritate impuse de Executiv.

Iar pe acest fond de eșecuri politice și de tensiune socială, primarii PNL, împreună cu mai mulți lideri de filiale, ar urma să-i ceară demisia premierului Bolojan, sub pretextul anunțat deja de eurodeputatul Rareș Bogdan: partidul riscă să se prăbușească la următoarele alegeri din cauza măsurilor nepopulare.