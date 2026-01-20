B1 Inregistrari!
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea". Replica premierului: „Eu sunt un om corect". Ce acuzații i s-au adus

STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus

Ana Maria
20 ian. 2026, 17:04
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. Ne înjură lumea. Replica premierului: Eu sunt un om corect. Ce acuzații i s-au adus
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Schimb dur de replici: Ce spune Ilie Bolojan despre planul de relansare economică
  2. Schimb dur de replici: Cum au reacționat liderii PNL față de tăierile sociale
  3. Ce probleme ridică primarii
  4. Ce reproșuri au fermierii

Ședința PNL de luni seara, desfășurată la Vila Lac, a fost marcată de un schimb dur de replici între premierul Ilie Bolojan și mai mulți lideri liberali, potrivit unor  stenogramelor. Bolojan a fost acuzat că prin măsurile sale „distruge clasa de mijloc” și că afectează grav categorii vulnerabile, potrivit Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan a fost unul dintre cei mai vehemenți, potrivit Antena 3 CNN:

RAREȘ BOGDAN: „Domnule președinte, de o jumătate de oră vorbim despre tăieri și ajutoare sociale. Noi nu vorbim de clasa de mijloc pe care dumneavoastră astăzi o distrugeți.”

Schimb dur de replici: Ce spune Ilie Bolojan despre planul de relansare economică

Premierul a răspuns ferm, anunțând că urmează un plan economic care să repare situația, dar fără a oferi detalii concrete:

ILIE BOLOJAN: „O să venim cu un plan de relansare economică.”

RAREȘ BOGDAN a insistat: „Care plan?”

Bolojan a replicat vag: „O să vedeți.

ALINA GORGHIU a intervenit: „Sunt măsurile de relansare ale PNL sau ale PSD?”

La care Bolojan a răspuns: „Sunt 5-6 ale PSD și mai multe ale PNL.”

RAREŞ BOGDAN: „Dacă nu le ştim, nu ştim ce să comunicăm şi cu siguranţă nu vom putea să gestionăm lucruruile public aşa cum trebuie”.

Schimb dur de replici: Cum au reacționat liderii PNL față de tăierile sociale

Nicoleta Pauliuc a criticat dur reducerea ajutoarelor pentru persoane vulnerabile:

NICOLETA PAULIUC: „Nu este o măsură umană, nu putem să luăm bani de la oameni cu handicap și să luăm o zi de concediu de la bolnavii de cancer. Sunt femei care au cancer la sân și merg o dată pe lună să se trateze… Nu mai primesc bani pe jumătate de lună la final de an.”

Ilie Bolojan s-a apărat: „Noi luăm măsuri corecte pentru toată lumea. Eu sunt un om corect, nu facem excepții pentru nimeni. Prefer să fiu omul rău din sală, omul rău din coaliție, ca să avem bani la buget.”

Replica Nicoletei Pauliuc a venit imediat: „Dacă sunteți corect cu toată lumea, de ce sunt scutite mașinile istorice?”

Bolojan a răspuns doar: „Bine, doamna Pauliuc.”

Ce probleme ridică primarii

Toma Petcu a adus în discuție nemulțumirile primarilor:

TOMA PETCU: „Lucrurile în teren nu sunt așa cum se văd din biroul dumneavoastră. Avem mari probleme cu primarii, care sunt nemulțumiți și nu se regăsesc în măsurile luate. Persoanele cu handicap au însoțitori și nu au primit banii de la Ministerul Muncii. Primarii nu mai pot plăti din bugetul propriu.”

Bolojan a replicat tăios: „De ce au angajat primarii atâția asistenți sociali?

TOMA PETCU: „Primarii nu dreptul să decidă dacă un om are un handicap grav sau nu. Doar fac anchetă socială să vadă care e situaţia.. Când vine certificatul de handicap, primarii trebuie să angajeze insoţitori.”

ILIE BOLOJAN: „O să vedem.”

Ce reproșuri au fermierii

Deputatul Alexandru Popa a semnalat dificultățile din domeniul agriculturii:

ALEXANDRU POPA: „Ne înjură lumea. Eu, fiind agricultor, știu ce se întâmplă. Ce faceți cu fermierii nu este corect. Fermierii vin după 3-4 ani de secetă și să le cereți certificate fiscale pe zero la depunerea declarației APIA e o prostie, pentru că în lunile iulie-august încasează prima dată banii din recoltă.”

