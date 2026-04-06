Vizita lui Nicușor Dan în SUA ar putea fi amânată. Planurile privind o eventuală deplasare a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, programată inițial pentru luna mai, sunt în acest moment incerte. Potrivit unor surse oficiale, vizita ar putea fi anulată în contextul evoluțiilor internaționale.

De ce vizita lui Nicușor Dan în SUA ar putea fi amânată

În același interval, există posibilitatea ca să ajungă în România, în zilele de 8-9 mai, ceea ce ar complica agenda diplomatică de la București, potrivit .

Agenda diplomatică a României este tot mai încărcată în această perioadă, pe fondul tensiunilor regionale și al întâlnirilor internaționale programate în luna mai.

Va mai ajunge Nicușor Dan la Kiev, la invitația lui Zelenski?

În paralel, președintele României a primit o invitație oficială din partea lui Volodimir Zelenski pentru o vizită la Kiev, tot în perioada 8-9 mai, cu ocazia Zilei Europei și a Zilei Victoriei.

Totuși, din cauza suprapunerii mai multor evenimente importante, inclusiv vizite externe la București și summitul B9 programat pe 13 mai, există șanse mari ca această deplasare să nu mai aibă loc.

Ce se întâmplă cu participarea SUA la summitul B9 de la București

În ceea ce privește summitul formatului București 9, care va avea loc în Capitală pe 13 mai, fostul președinte american Donald Trump a confirmat că nu va participa fizic.

În locul său, este posibil ca delegația americană să fie reprezentată de Marco Rubio.

Surse oficiale au precizat că Trump ar fi transmis o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru majorarea cheltuielilor pentru Apărare, cu obiectivul de a ajunge la 5% din PIB în următorii ani. De asemenea, acesta a apreciat sprijinul oferit în contextul conflictului din Iran.

Pe lista participanților la summitul B9 se află și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni în România, la summitul formatului București 9”, a precizat președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe comune cu înaltul oficial al Alianței Nord-Atlantice.