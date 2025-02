Tanczos Barna dă asigurări că va face tot ce ține de el pentru a se încadra în actualul buget, astfel încât să nu fie nevoie de majorări de .

Ministrul Finanțelor a explicat că pe 2025 a fost calculat în baza impozitelor şi taxelor în vigoare. Iar obiectivul propus de guvern este să-l ducă la bun sfârșit fără să fie nevoie de alte modificări de natură fiscală. Tanczos Barna a precizat că se va axa, în principal pe scăderea cheltuielilor. Ministrul a participat la dezbaterile din comisiile parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi bănci.

„Măsurile au fost luate de Guvern în decembrie şi am făcut calculul bugetului bazându-ne pe impozitele şi taxele care sunt astăzi în vigoare şi n-avem nicio intenţie să modificăm aceste impozite şi taxe. Reducem cheltuielile şi ne încadrăm în 7% deficit. (…) O să fac tot posibilul să ducem la bun sfârşit acest buget fără să modificăm taxe şi impozite în 2025, acesta este obiectivul nostru primordial şi sunt convins că, dacă reuşim să ţinem sub control cheltuielile, vom reuşi acest lucru fără nicio problemă”, a spus ministrul Finanțelor.

Politicianul UDMR a lăudat , spunând că aceasta câștigă din ce în ce mai multe competiţii în raport cu celelalte state UE din această regiune. Din perspectiva lui Tanczos Barna, economia românească este sănătoasă, robustă şi cu indicatori „care ne dau motiv de mândrie”. El a făcut referire la PIB-ul per capita, creşterea economică constantă, productivitatea muncii sau investiţiile din buget.

Ministrul Finanțelor laudă economia

Pe de altă parte, Tanczos Barna spune că deficitul bugetar a ieșit din parametrii stabiliţi la nivelul Uniunii Europene. Iar pentru a fost propus și agreat un plan de şapte ani pentru redresarea deficitului de la 8,6% la 3%.

„Creşterea economică prognozată de Institutul de prognoză este de 2,5% pentru anul 2025. Produsul intern brut este în creştere şi este estimat la 1.912 miliarde lei, câştigul salarial mediu net lunar este în continuă creştere şi datorită intervenţiilor guvernelor de majorare a salariului minim, iar un lucru îmbucurător este, de asemenea, creşterea numărului de angajaţi la nivel naţional şi scăderea treptată a şomajului. Inflaţia e prognozată la 3,8% decembrie pe decembrie, 4,4% media anuală.

Bazându-ne pe aceste cifre macroeconomice, pe aceşti indicatori macroeconomici, am propus un buget care, într-adevăr, ca primă ţintă are încadrarea în deficitul de 7%, pe de o parte, datorită reducerii cheltuielilor la foarte multe capitole şi datorită reformelor care se implementează pe parcursul anului de fiecare instituţie în parte, prin reducerea cheltuielilor de personal per ansamblu, cu 5%, şi a cheltuielilor de funcţionare per ansamblu cu 5%, cu excepţia câtorva instituţii şi vorbim aici de Ministerul Educaţiei, Sănătăţii, Apărării şi Ministerul Internelor”, a explicat ministrul Finanţelor.

Tanczos Barna se așteaptă la o creștere a veniturilor

Ministrul Finanțelor estimează că în acest an va fi o creștere a veniturilor bugetare menită să acopere creșterile de cheltuieli cu impact pe anul 2025. El a precizat că vor creşte investiţiile, care vor trece de 150 de miliarde în 2025, o sumă record. Acest acesta este vârful anual al investiţiilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care se suprapun cu investiţiile din fonduri structurale și cu cele finanțate de la bugetul național.

Tanczos Barna a semnalat, pe de altă parte, că balanţa comercială este pe minus, deoarece exporturile sunt mai mari în comparație cu importurile.

„Din 2023, 2024 şi în 2025 ne vom confrunta cu acest fenomen de deficite gemene, twin deficit, şi cred că este una dintre cele mai mari provocări pentru următorii 10 ani, închiderea acestui twin deficit, astfel încât producţia internă să fie capabilă să furnizeze suficiente bunuri şi servicii pentru piaţa autohtonă. Salariile şi câştigul salarial evoluează pe un trend pozitiv la nivel naţional de câţiva ani şi, datorită acestui lucru, putem să vorbim şi despre creşterea încasărilor din impozitele şi taxele aplicate salariilor, şi această creştere de încasări se datorează creşterii volumului şi masei de impozitare”, a precizat ministrul Finanțelor.