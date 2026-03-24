Acasa » Politică » Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid

Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid

24 mart. 2026, 11:16
Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Mai mulți lideri ai PNL cer ieșirea de la guvernare
  2. Tensiuni interne: Bolojan, criticat și apărat
  3. Rezoluția Biroului Politic Național al PNL

Partidul Național Liberal se confruntă cu tensiuni interne majore și cu o deteriorare accelerată a relației cu Partidul Social Democrat. Cel puțin asta reiese din discuțiile din ședința de luni de la Vila Lac, de aproximativ cinci ore, în care liderii liberali au discutat viitorul guvernării. O ședință din care Bolojan a ieșit cam șifonat.

Mai mulți lideri ai PNL cer ieșirea de la guvernare

Potrivit informațiilor din culise, PNL a transmis un mesaj ferm către PSD: nu va continua guvernarea fără Ilie Bolojan în funcția de premier. Practic, liberalii condiționează rămânerea la putere de menținerea actualului lider al Executivului.

În cadrul ședinței au existat poziții radicale. Conform sursei citate, unii lideri liberali au cerut explicit ieșirea de la guvernare, semn al tensiunilor profunde din partid și al nemulțumirii față de relația cu PSD.

Atmosfera a fost una conflictuală, iar taberele din partid s-au confruntat deschis pe tema strategiei politice. O parte dintre lideri consideră că PNL pierde capital electoral în actuala formulă de coaliție și că PSD domină agenda guvernamentală.

În cadrul ședinței au existat și reproșuri directe la adresa lui Ilie Bolojan, unii lideri acuzând că acesta a fost „prea blând” în relația cu PSD și că partidul trebuie să revină la o linie mai fermă.

Tensiuni interne: Bolojan, criticat și apărat

A doua informație importantă care vine din interiorul PNL este că Ilie Bolojan nu are susținere unanimă. În ședința de la Vila Lac, au apărut tensiuni legate de modul în care Bolojan gestionează atât relația cu PSD, cât și poziționarea politică a partidului.

Conform surselor, una dintre nemulțumiri este faptul că Bolojan „evită o delimitare clară de AUR”, ceea ce a generat reacții în interiorul partidului. Această ambiguitate este văzută de unii lideri liberali ca fiind riscantă pentru identitatea partidului, mai ales în contextul competiției electorale.

Faptul că liderul PNL nu adoptă o poziție fermă împotriva AUR a alimentat speculațiile privind o eventuală deschidere strategică. Chiar dacă nu există o declarație oficială în acest sens, contextul politic și tensiunile cu PSD fac ca acest scenariu să fie discutat în culise.

În interiorul partidului, această posibilă direcție este contestată, existând temeri că o astfel de apropiere ar afecta poziționarea pro-europeană a PNL.

Rezoluția Biroului Politic Național al PNL

”România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.

În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție.

Având în vedere toate acestea,

PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026:

– Stabilitatea finanțelor publice
– Securitate energetică
– Eficiență în administrație
– Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară
– Economie competitivă pe baze sănătoase

PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.

PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD.”, arată rezoluția adoptată în Biroul Politic Național al PNL, citată de G4Media.

