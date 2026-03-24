România, între calcule politice și prăbușire. PSD și PNL trag fiecare în direcția lui, iar coaliția e ca și ruptă

Coaliția de guvernare dintre PSD și PNL, construită inițial ca o soluție de stabilitate într-un context complicat, începe să arate tot mai mult ca un compromis care se destramă sub propria greutate. Alianța pare blocată într-un conflict permanent, în care fiecare partid trage pentru propriul interes, în timp ce problemele reale ale țării sunt împinse în plan secund.

Coaliția PSD–PNL se fisurează din interior

Totul se petrece pe fundalul unui climat tensionat, amplificat de ședințe interne agitate, nemulțumiri în interiorul partidelor și declarații tot mai dure în spațiul public.

În interiorul PNL, liderul Ilie Bolojan este contestat pentru lipsa unei poziții ferme și pentru modul în care gestionează relația cu partenerii de coaliție. Ezitarea sa este văzută de unii ca o încercare de echilibru, dar de alții ca un semn că partidul nu mai are control asupra situației.

În paralel, PSD nu mai ascunde faptul că își reevaluează poziția în . Discuțiile despre o posibilă retragere sau despre schimbarea formulei de guvernare nu mai sunt simple zvonuri, ci variante reale luate în calcul. Se vorbește tot mai des despre scenarii alternative, de la o resetare a coaliției până la formule politice complet diferite.

În realitate, fiecare partid joacă propriul joc. PSD încearcă să recâștige teren electoral prin măsuri sociale și retorică populistă, iar PNL încearcă să păstreze imaginea de partid responsabil fiscal și pro-european. Iar terenul de joacă este România.

Bugetul a trecut, dar a lăsat în urmă un conflict deschis

Bugetul, care a fost principalul punct de tensiune, a fost în cele din urmă adoptat. Însă modul în care s-a ajuns la acest rezultat a adâncit ruptura dintre cele două partide.

În timpul negocierilor, PSD a împins agresiv pentru creșterea cheltuielilor sociale și pentru modificări care să îi consolideze profilul electoral. PNL, de cealaltă parte, a încercat să limiteze aceste inițiative și să mențină o linie de disciplină fiscală. Compromisul final nu a rezolvat conflictul, ci doar l-a amânat.

Gesturile recente ale PSD, cum ar fi promovarea unor inițiative sau presiuni fără acordul clar al coaliției, au fost percepute de PNL ca acte de forță. De cealaltă parte, social-democrații acuză rigiditatea liberalilor ca fiind o ruptură de realitatea socială. Însă, miza nu mai este guvernarea în sine, ci poziționarea electorală.

Coaliția funcționează doar pe hârtie

După votul bugetului, conflictul nu doar că nu s-a stins, ci a intrat într-o nouă fază. Acum, miza nu mai este doar împărțirea banilor, ci controlul direcției guvernării.

continuă să exercite presiune, sugerând că susținerea pentru guvern nu este garantată pe termen lung. Mesajul este clar: dacă prioritățile partidului nu sunt respectate, ieșirea de la guvernare rămâne o opțiune.

În același timp, social-democrații încearcă să capitalizeze politic adoptarea bugetului, prezentându-se drept forța care a impus măsuri favorabile populației.

PNL, în schimb, încearcă să limiteze pierderile și să își reafirme autoritatea în guvern. În jurul lui Ilie Bolojan se conturează tot mai clar presiunea internă: liderii partidului sunt forțați să arate că nu cedează complet în fața PSD. Această nevoie de a demonstra fermitate riscă însă să alimenteze și mai mult conflictul.

Imaginea de ansamblu este una tot mai clară: PSD și rămân împreună nu pentru că funcționează, ci pentru că, momentan, nu au o alternativă mai convenabilă. În realitate, coaliția este erodată din interior, iar fiecare decizie devine un nou motiv de conflict.

România nu asistă la o guvernare solidă, ci la o confruntare continuă între două partide care încearcă să câștige politic chiar și din propriile compromisuri.