Tomac (PMP): Ne putem lua ”adio” pentru foarte mult timp de la intrarea terestră în Schengen dacă la Consiliul JAI din 4 martie nu se stabilește un calendar clar (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, a declarat vineri, pentru B1 TV, că dacă la Consiliul JAI din martie nu se va stabili un calendar clar pentru intrarea României în Schengen cu granițele terestre, atunci acest lucru nu se va întâmpla mult timp de-acum încolo. Tomac a ținut să sublinieze că aderarea terestr , nu cea maritimă sau aeriană cu care coaliția PSD-PNL.

Tomac: Austria a rămas singura care se mai opune extinderii Schengen

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, că aderarea României la Schengen e un proces ireversibil datorită acordului politic încheiat cu Austria: „Este prima oară când avem un acord politic de aderare parţială. Cu alte cuvinte, din acest moment tot procesul este ireversibil”.

Tomac crede că premierul e într-o eroare: „Mi se pare o abordare ruptă de realitate. Cu totul altele sunt rațiunile pentru care Austria și-a schimbat poziția. Nu avea de gând Nehammer să renunțe la pretențiile absurde, însă faptul că Olanda, care anunța în ianuarie că se va opune extinderii Schengen… între timp premierul interimar olandez (Mark Rutte) are un alt obiectiv, cel mai probabil vrea să ajungă secretar general NATO și Olanda și-a schimbat complet abordarea, nu mai are nicio pretenție nici față de Bulgaria. Austria acum a rămas singura care se opune și îi e foarte greu să facă față presiunior din partea Comisiei, Consiliului”.

Tomac: Cea mai importantă e aderarea la Schengen cu granițele terestre

„Ce e foarte grav pentru noi e că această negociere a avut în spate acest acord politic, de care vorbește Ciolacu, cu niște condiții și vrem să știm condițiile pe care România le acceptă pe lângă Tratat, dacă ele se regăsesc așa cum așa anunță Viena – că au reușit să impună o serie de pentru România și Bulgaria.

Că dacă acest lucru se întâmplă, e foarte grav pentru că trebuie făcut de o manieră transparentă și detaliată, că noi am semnat un Tratat de aderare și un acord Schengen, nu condiții în plus într-o situație în care nu avem o perspectivă clară de a intra terestru. Or pentru noi 80%… E mult mai important accesul terestru.

Croația a primit tot un calendar în două etape, doar că întâi a intrat terestru și maritim, de la 1 ianuarie, și la finalul lui martie a intrat aerian. Nouă nu ni se dă această perspectivă.

Dacă la Consiliul JAI din 4 martie (…) nu se stabilește și un calendar terestru, ne putem lua ”adio” pentru foarte mult timp de la intrarea în Schengen”, a mai declarat liderul PMP Eugen Tomac.