Traian Băsescu: Fără sprijinul SUA, Ucraina va capitula. Problema e că după înfrângerea Ucrainei urmăm noi (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni, pentru B1 TV, că fără sprijinul Statelor Unite, Ucraina va capitula. Iar apoi urmăm noi. Asta se întâmplă deoarece Europa pur și simplu nu poate înlocui sprijinul cu tehnică de luptă pe care americanii îl oferă acum ucrainenilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiuni „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băsescu: Trump e puțin cam nervos

„Cred că dl președinte Trump . Deci ar trebui să fie mai calm așa, că lumea asta nu are numai viziuni care-i sunt proprii dlui Trump, ci sunt și alte viziuni, alte soluții.

Ar trebui să vorbească mai mult cu… nu-mi vine să le spun foștii parteneri ai Americii în Europa, nu pot să formulez așa, deși așa pare… Adică dânsul e foarte disprețuitor inclusiv față de pe care au avut-o șefii de stat și de guvern la Londra, în care au încercat să găsească o soluție.

Zelenski peste tot pe unde poate își cere iertare, spune că dl Trump e cel mai frumos, cel mai deștept, să semneze acordul ăsta pentru minerale, deci nu înțeleg de ce se termină răbdarea la dl Trump.

Ar trebui să-l cheme pe Zelenski să-i spună ”stai jos, semnează!”, ”am semnat”, ”ieși afară!””, a declarat fostul președinte.

Băsescu: Dacă Ucraina va capitula, urmăm noi

„Eu, ca om politic, spun asta de 20 de ani – 10 ani cât am fost președinte: Rusia e un risc pentru pacea Europei, a fost dintotdeauna, și faptul că s-a mers pe o politică de descurajare prin prezența sistemelor militare și către Flancul Estic, și aici măr refer în primul rând la Armata Americană, a putut fi menținută pacea. Dar ce ne facem acum, și aici dau dreptate ministrului francez (de Externe), când Rusia a atacat Ucraina, are teritoriu și 10.000 de soldați nord-coreeni, are și drone de la iranieni, și suport logistic de oriunde vreți și SUA amenință cu suspendarea oricărui ajutor pentru Ucraina?

OK, dar să ne dea puțin timp să-i ajutăm. Noi suntem neputincioși, trebuie să recunoaștem, din punct de vedere al capacității de a sprijini corespunzător Ucraina.

Și dacă vreți să fiu foarte sincer, cred că dacă se oprește ajutorul american pentru Ucraina, nu va mai putea fi vorba de un acord de pace, ci de capitulare. Și asta când vor vrea rușii.

Sigur, e o opțiune pe care dl președinte Trump o are, să lase Ucraina să capituleze, că oricât s-ar strânge liderii UE, nu au capacitatea să sprijine cu tehnică de luptă Ucraina, așa încât aceasta să poată crea condițiile unui acord de pace.

Fără sprijinul SUA, va fi vorba de o capitulare. Dacă ăsta e obiectivul, se atinge. Problema e că după înfrângerea Ucrainei urmăm noi. Deci aici trebuie să fim foarte clari.

Eu îi văd pe sprințarii oameni politici români, care mă judecau când înființam cu SUA baza de la Deveselu, de la Kogălniceanu, Cincu, Turda, cum spun acum ”avem scutul antirachetă, ne apără americanii!”. Nu vă apără, băieți! Trebuie să știți că acest scut antirachetă se autodistruge dacă nevoile strategice ale SUA asta vor cere. Deci nu va pleca de acolo nicio rachetă dacă asta decide președintele SUA. Deci suntem într-o situație extrem de dificilă, de risc”, a mai declarat Traian Băsescu.

Acesta a precizat apoi că Trump vine și pleacă, dar SUA rămâne și trebuie să fie partenerul nostru pentru totdeauna.