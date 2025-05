Traian Băsescu nu știe dacă merge la învestirea lui Nicușor Dan. „Parlamentul mi-a luat toate drepturile”

Fostul președintel u știe dacă merge sau nu la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan pentru că Parlamentul i-a luat toate drepturile și nu îl recunoaște ca președinte.

Singurul motiv pentru care ar merge la ceremonie

Deși a confirmat că va fi prezent la ceremonie, Băsescu nu este sigur dacă se va duce, în condițiile în care invitația a primit-o de la Parlament, dar tot acesta nu îi recunoaște președinția, conform

„Eu am un mare dubiu dacă să mă duc sau nu. Am confirmat că merg, dar asta ca să am toate opţiunile deschise. Mie, Parlamentul mi-a luat toate drepturile, deci nu mă recunoaşte ca fost preşedinte. Şi atunci, de ce să mă duc ca fost preşedinte, la un eveniment? Pentru că invitaţia am primit-o de la Parlament”, a declarat

Acesta a adăugat că singurul motiv pentru care s-au duce la ceremonia de învestire este din respect pentru Nicușor Dan.

„Un parlament care, nerecunoscându-mă ca a fost preşedinte, pentru ce m-aş duce? Mă întreb. Doar din respect pentru Nicuşor, probabil. Am să decid până mâine, văd dacă am să mă duc sau nu”, a mai spus el.

Lui Băsescu i s-au retras beneficiile de fost președinte

Băsescu a spus că primelte invitație la eveniment, dar legile nu îl recunosc ca președinte.

„Atunci când vrei să mă chem la festivităţi, mă chemi, dar altfel îmi dai legi că nu mă recunoşti ca preşedinte pentru o chestiune pe trecut de acum 45 de ani”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte al României spune că este posibil să participe la ceremonie, mai ales că se va întâlni cu președintele CCR.

„Sigur o să încerc să menţin decenţa evenimentului şi probabil că mă voi duce, cu atât mai mult cu cât acolo mă pot întâlni şi cu preşedintele Curţii Constituţionale, care pe o chestiune asemănătoare, veşnicului de la Banca Naţională, într-o săptămână l-a judecat. Iar eu am un dosar din 2022 la Curtea Constituţională şi nu-l judecă”, a mai declarat Traian Băsescu.

Parlamentul a adoptat, în 2021, o modificare a legii prin care drepturile se acordă persoanelor care au fost președinții țării, dar celor care au avut legături cu Securitatea li se retrag beneficiile.