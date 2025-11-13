B1 Inregistrari!
Politică » Transportul public, în viziunea lui Cătălin Drulă. Soluțiile candidatului USR pentru traficul din București

Transportul public, în viziunea lui Cătălin Drulă. Soluțiile candidatului USR pentru traficul din București

Adrian A
13 nov. 2025, 16:02
Transportul public, în viziunea lui Cătălin Drulă. Soluțiile candidatului USR pentru traficul din București
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cătălin Drulă are cinci priorități în programul său pentru București. Iar una dintre ele este, așa cum era de așteptat transportul public.

Ideile lui Drulă pentru transportul public

Potrivit lui Cătălin Drulă, nu traficul aglomerat din București este problema, ci modul în care este organizat transportul public. Altfel spus, să nu ne uităm la efect, ci la cauză.

„Eu cred că în București e o problemă de transport, decât una de trafic, pentru că noi trebuie să ajungem de la A la B, ne uităm și la alte orașe din Europa și e un mix de transport, nu se poate să avem o mașină individuală toată lumea. E o problemă de mobilitate și nu se poate rezolva fără investiții masive în transportul public.”. spune Cătălin Drulă

Ce se poate face cu transportul public

Dezvoltarea rețelei de metrou și alinierea cu liniile de transport de la suprafață sunt moduri prin care putem circula mai ușor prin Capitală, spune candidatul USR. Doar că acum nu ne ajută nici străzile din București.

„Un proiect extraordinar de important e dezvoltarea rețelei de metrou care a fost făcută haotic, după interesele Guvernului. Avem tendința să spunem că orice se face e bine făcut, ceea ce nu e chiar adevărat pentru că mai contează și ordinea în care faci proiectele.

Eu cred că ar fi bine să vină Metrorex la Capitală, dar cu această reformă bugetară și poate cu o parte din subvenția pe care Guvernul o alocă să o dea treptat Bucureștiului, facem o schemă care să scadă de la an la an până ne descurcăm cu banii noștri.

Ar fi bine să integrăm STB cu Metrorex. Acum, proiecte mai rapide sunt cele de linii de tramvai. Avem nevoie de flotă, dar și de reabilitarea bulevardelor.”, explică Drulă.

Statul la semafor încurcă traficul

Și dacă tot vorbim de transport și trafic, nu putem uita de semafoare. Care funcționează în așa fel încât mai mult stăm decât mergem.

„Semaforizarea este importantă și a aflat toată lumea de termenul de semaforizare inteligentă, adică controlate de un dispecerat, știu că e un proiect destul de avansat, cred că în fază finală, de aprobare de consiliu, mai trebuie implementat. Acesta e în mod sigur un proiect care ar putea fi rapid, dar când vorbim de semafoare trebuie să ne gândim și la pietoni, pentru că semafoarele trebuie să îi protejeze și pe pietoni.”, spunea candidatul USR la Primăria Capitalei într-un interviu pentru Euronews.

