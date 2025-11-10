Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA

Nu toată lumea a fost mulțumită când Donald Trump a declarat că îi plac românii. Unul dinte nemulțumiți este fostul premier Victor Ponta.
Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care explică că Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei președintelui SUA și nu pentru că i-ar cunoaște și aprecia pe liderii actuali ai României.
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, le transmite celor de la putere să nu fie prea entuziasmați de ce a zis Trump. Era la masă cu premierul Ungariei, nu cu președintele sau prim-ministrul de la noi.
În timpul unei conferințe de presă susținute alături de Viktor Orban, Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum s-a ajuns la decizia de mutare a trupelor din România.
Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Donald Trump.
„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”, a completat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.