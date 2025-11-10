Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA

B1 Inregistrari!
Adrian A
10 nov. 2025, 17:03
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Nu toată lumea a fost mulțumită când Donald Trump a declarat că îi plac românii. Unul dinte nemulțumiți este fostul premier Victor Ponta.

De de e nemulțumit Victor Ponta și cum interpretează ce a zis Trump

Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care explică că Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei președintelui SUA și nu pentru că i-ar cunoaște și aprecia pe liderii actuali ai României.

„Președintele Trump a spus că îi plac românii – asta a relatat toată propaganda din România. Au omis însă să menționeze că această declarație frumoasă a fost făcută în timp ce lua cina cu premierul Ungariei, Viktor Orban! Sper că nu se refereau la faptul că românii sunt în meniu.
Eu cred, totuși, că președintele Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei Trump; nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.”, scrie Victor Ponta.

Mesajul lui Ponta pentru politicienii puterii

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, le transmite celor de la putere să nu fie prea entuziasmați de ce a zis Trump. Era la masă cu premierul Ungariei, nu cu președintele sau prim-ministrul de la noi.

„Și mai cred că, din punctul de vedere al politicii noastre externe, faptul că declarațiile despre România sunt făcute la o cină cu premierul Ungariei este ceva jenant! Așa că marele entuziasm de la București este profund stupid. Cu adevărat merita să ne bucurăm doar dacă la masa de la Casa Albă ar fi fost premierul României!”, mai transmite fostul premier.

Ce a zis Trump despre români

În timpul unei conferințe de presă susținute alături de Viktor Orban, Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum s-a ajuns la decizia de mutare a trupelor din România.

Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Donald Trump.

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”, a completat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

