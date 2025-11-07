Trump l-a primit la Washingtom pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. Pe agenda întâlnirii se află discuții despre războiul dintre Ucraina și Rusia, dar și obținerea unei permisiuni din partea SUA pentru ca Ungaria să poată cumpăra în continuare petrol rusesc. În cadrul întâlnirii, Donald Trump și Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, au adus în discuție și retragerea de trupe americane de la baza Kogălniceanu, din România.

Cum justifică Donald Trump retragerea de trupe din România

În timpul unei susținute alături de Viktor Orban, Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum s-a ajuns la decizia de mutare a trupelor din România. Deși președintele SUA a susținut că nu va retrage trupe din Europa, Pentagonul a anunțat contrariul, în urmă cu câteva zile. Ce a determinat contradicția declarațiilor, faptul că Trump și-a schimbat decizia sau faptul că Pentagonul a trecut peste cuvântul președintelui?

„Nu, nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Donald Trump.

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”, a completat Pete Hegseth.

Cum e relația dintre SUA și România

Decizia SUA de a retrage trupe din România a trezit numeroase semne de întrebare cu privire la relația pe o au cele două state. Pete Hegseth și Donald Trump au ținut să clarifice și zvonurile despre o posibilă ruptură a legăturii care există cu țara noastră spunând:

„Foarte bună (n.r. relația cu România) și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine”, a declarat Pete Hegseth.

„Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a spus și Donald Trump.