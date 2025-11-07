B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”

Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”

B1.ro
07 nov. 2025, 21:12
Cum justifică Donald Trump retragerea trupelor americane din România: „Doar mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum justifică Donald Trump retragerea de trupe din România
  2. Cum e relația dintre SUA și România

Trump l-a primit la Washingtom pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. Pe agenda întâlnirii se află discuții despre războiul dintre Ucraina și Rusia, dar și obținerea unei permisiuni din partea SUA pentru ca Ungaria să poată cumpăra în continuare petrol rusesc. În cadrul întâlnirii, Donald Trump și Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, au adus în discuție și retragerea de trupe americane de la baza Kogălniceanu, din România.

Cum justifică Donald Trump retragerea de trupe din România

În timpul unei conferințe de presă susținute alături de Viktor Orban, Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum s-a ajuns la decizia de mutare a trupelor din România. Deși președintele SUA  a susținut că nu va retrage trupe din Europa, Pentagonul a anunțat contrariul, în urmă cu câteva zile. Ce a determinat contradicția declarațiilor, faptul că Trump și-a schimbat decizia sau faptul că Pentagonul a trecut peste cuvântul președintelui?

„Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?”, a spus Donald Trump.

„Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația”, a completat Pete Hegseth.

Cum e relația dintre SUA și România

Decizia SUA de a retrage trupe din România a trezit numeroase semne de întrebare cu privire la relația pe o au cele două state. Pete Hegseth și Donald Trump au ținut să clarifice și zvonurile despre o posibilă ruptură a legăturii care există cu țara noastră spunând:

„Foarte bună (n.r. relația cu România) și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine”, a declarat Pete Hegseth.

„Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău”, a spus și Donald Trump.

Tags:
Citește și...
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Externe
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Externe
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Externe
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Externe
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Externe
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Externe
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, salută alegerea lui Zohran Mamdani în New York: „Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”
Externe
Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, salută alegerea lui Zohran Mamdani în New York: „Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”
Europa, în alertă din cauza gripei aviare. Mii de focare confirmate și milioane de păsări izolate de teama infectării
Externe
Europa, în alertă din cauza gripei aviare. Mii de focare confirmate și milioane de păsări izolate de teama infectării
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Externe
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Ultima oră
21:54 - CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
21:33 - Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
21:32 - China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
20:45 - Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
20:39 - Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
20:34 - Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
20:10 - România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
19:58 - Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
19:57 - 6 fructe pe care ar trebui să le cumpărăm congelate, nu proaspete. Dieteticienii explică beneficiile acestei forme de conservare
19:24 - Record la Galați: un loc de parcare vândut cu peste 10.000 de lei. Cât de departe pot merge licitațiile