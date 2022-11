UBB admite că nu a verificat toată teza de doctorat a lui Lucian Bode, ci „doar ce s-a reclamat”

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a invocat un procent de doar în teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode (PNL). Acest lucru în sprijinul poziției sale că lucrarea e în regulă. Numai că profesorul doctor Dacian Dragoș, reprezentantul Comisiei, susține acum că, în fapt, nu a fost verificată toată teza, ci doar aspectele punctuale reclamate.

Comisia de etică a UBB nu a analizat toată teza de doctorat a lui Bode

„Doar ce s-a reclamat, nu ai cum să analizezi întreaga lucrare pentru că, vă dați seama, n-ai cum să găsești surse pe care softul anti-plagiat nu le identifică. Ar fi o muncă titanică fiecare teză să o analizezi așa, nu există capacitate pentru așa ceva. Se analizează la comisiile de etică și la Consiliul de Etică pe baza unor sesizări, în sesizări trebuie să fie indicat clar ce s-a copiat, din ce sursă, deci trebuie dovezile atașate. În rest, ceea ce s-a sesizat și în plus am verificat testul anti-plagiat dacă are anumite indicații care ar putea să ducă la suspiciuni de fraudă, și pe acelea le-am verificat, texte mai mari care ar putea fi fraudate și acolo am mai descoperit și noi câteva lucruri în plus”, a declarat prof. dr. Dacian Dragoș, pentru

Întrebat dacă în această situație se impune retragerea titlului de doctor al lui Bode, profesorul a răspuns: „Nu, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu abaterea săvârșită, de aceea noi n-am propus retragerea titlului. Oricum am intra într-o discuție dacă este posibil sau nu, dacă este constituțional sau nu pentru că, știți, a dat Curtea Constituțională o decizie prin care a cam închis orice posibilitate de a retrage titlul de doctor pe cale administrativă și nici măcar instanțele nu mai pot să facă acest lucru pentru că le-a interzis să se pronunțe pe fond ci doar pe procedură”.

A copiat Bode de pe Wikipedia?

Amintim că USR-iștii au analizat teza de doctorat a lui Bode, după ce au fost nevoiți să o copieze de mână de la Biblioteca Națională, și au ajuns la concluzia că acesta

Întrebat dacă ei au găsit în lucrarea ministrului fraze copiate de pe Wikipedia, Dacian Dragoș a răspuns: „Este în raport acolo tot ce s-a găsit. Wikipedia era sursa intermediară probabil, dar a fost citată sursa care a fost citată și în Wikipedia. Deci și în Wikipedia a fost citată sursa, aceeași sursă a fost citată și în lucrare, dar acolo corect trebuia să fie citată sursa originală, apoi sursa din Wikipedia”.

Comisia de etică a UBB Cluj a mai precizat în raportul său că nu a analizat teza de doctorat a lui Lucian Bode din punctul de vedere al calității, pentru că asta nu face parte din atribuțiile sale.