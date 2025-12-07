ULTIMA ORĂ: Sondaj INSCOP – Ciprian Ciucu este câștigătorul în cursa pentru Primăria Capitalei

Un sondaj INSCOP îl dă pe Ciprian Ciucu drept câștigător al cursei pentru Primăria Capitalei. Potrivit INSCOP, candidatul PNL are 31.7% din voturile bucureștenilor.

Sondaj în ziua alegerilor. Ciprian Ciucu, alesul bucureștenilor

Conform unui sondaj de opinie INSCOP, voturile bucureștenilor pentru poziția de al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3.421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.