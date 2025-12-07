Un incident grav a avut loc pe 7 decembrie în Buzău, când un membru AUR al unei secţii de votare a lovit cu maşina un jurnalist. Evenimentul a stârnit reacții și o poziție oficială a partidului, care confirmă cele întâmplate și condamnă orice formă de violență.

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, a transmis partidul.

Clipul cu momentul în care membrul AUR îl lovește cu mașina pe jurnalist a fost publicat pe .

Ce spune AUR despre reacțiile membrilor săi în situații tensionate

Reprezentanții AUR recunosc că, în ciuda bunei-credințe și pregătirii oferite, nu pot controla în totalitate reacțiile individuale ale membrilor săi aflați în momente de tensiune.

„Oricâtă bună-credință și pregătire există, niciun partid nu poate controla reacțiile individuale ale fiecărui membru în situații tensionate”, a mai precizat partidul, potrivit Știripesurse.

A fost incidentul unul intenționat? Ce spune partidul despre reacția acestui membru AUR

Potrivit AUR, membrul partidului implicat nu ar fi lovit intenționat jurnalistul. Se pare că, potrivit partidului lui George Simion, s-ar fi produs în momentul în care persoana respectivă încerca să iasă dintr-un loc de parcare, iar jurnalistul i-ar fi blocat ilegal accesul, ceea ce a dus la un incident nefericit. Partidul a confirmat că nu au existat răniți și că jurnalistul nu se află în pericol.

„După o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău, oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului. Clarificăm însă fără echivoc: membrul AUR nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina. În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol.”, se mai arată în comunicatul partidului.

Cum poate fi evitată violența în astfel de situații

AUR consideră că astfel de incidente pot fi evitate dacă toate părțile implicate aleg să manifeste calm, profesionalism și respect reciproc, mai ales în perioadele de tensiune politică.