Alegerile locale parțiale se desfășoară în , județul Buzău și alte 12 localități din . Secțiile de votare s-au deschis de la ora 07:00. Primele incidente au apărut. La secția de votare nr. 479 din Lumina, județul Constanța, un bărbat a fost surprins fotografiind buletinul de vot. Incidentul a fost sancționat cu amendă de 600 de lei.

Cum s-a desfășurat incidentul

Potrivit informațiilor oficiale, la secția de votare nr. 479, amenajată în Grădinița din localitatea Lumina, un bărbat a fost surprins în timp ce fotografia buletinul de vot. Membrii secției au sesizat imediat poliția, iar autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru verificări.

Bărbatul a declarat că „a apăsat din greșeală” pentru a face poză, însă a fost scos din secție și sancționat cu o amendă.

Ce au declarat autoritățile

„În această dimineață, în jurul orei 9:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina, o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind dispuse măsurile legale care se impun conform legii”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Aceștia au mai adăugat că principalele atribuții ale structurilor MAI în timpul alegerilor sunt următoarele:

menținerea ordinii publice în zona secțiilor de votare;

investigarea incidentelor legate de procesul electoral;

asigurarea securității transportului dosarelor și proceselor verbale cu rezultatele votării.

Legislația privind fotografierea buletinului de vot

Potrivit legii, fotografierea sau filmarea buletinului de vot este strict interzisă: „Potrivit art. 12 alin. 1 din Decizia Biroului Electoral Central ‘fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot este interzisă’ și constituie contravenție”.

Încălcarea acestei prevederi se sancționează în felul următor: „Astfel, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform art. 55 lit. m) raportat la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, privind nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale.”