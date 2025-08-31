Vladimir Putin în vizită în China: Întâlniri cu Xi Jinping, Kim Jong-un și Recep Erdogan

Președintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în orașul portuar Tianjin, China, pentru o vizită de patru zile, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, liderul nord-coreean Kim Jong-un și omologul său turc Recep Erdogan. Vizita este considerată „fără precedent” de Kremlin și are ca scop consolidarea cooperării politice, economice și de securitate între Rusia și China, precum și discutarea problemelor regionale și internaționale actuale, notează .

Obiectivele vizitei lui Putin în China

Potrivit unui interviu acordat , Putin a descris cooperarea cu Xi Jinping ca fiind esențială și l-a numit pe liderul chinez „un adevărat lider și un manager cu voință puternică”. Vizita are loc într-un context de tensiuni internaționale, iar Rusia caută sprijinul Chinei în fața sancțiunilor occidentale.

Programul liderului rus și întâlnirile importante

În timpul vizitei, Putin va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde se vor reuni aproximativ 20 de lideri mondiali, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi. De asemenea, va asista la parada militară de Ziua Victoriei de la Beijing, alături de liderii Kim Jong-un, Iranului și Cubei. În cadrul summitului, Xi Jinping și Putin vor discuta despre cooperarea strategică și vor evalua direcțiile unei posibile ordini internaționale post-americane.

Impactul asupra relațiilor internaționale și tensiunile cu Occidentul

Legăturile dintre Rusia și China sunt descrise de CCTV ca fiind „la cele mai bune niveluri din istorie”, cu relații stabile și mature din punct de vedere strategic. Vizita lui Putin este interpretată ca un impuls diplomatic major pentru Rusia, afectată de sancțiuni din cauza invaziei din Ucraina, și ca un mesaj comun împotriva sancțiunilor „discriminatorii” impuse de Occident.