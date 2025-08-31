România, sufocată de polenul de ambrozie. Aerul e un coșmar pentru alergici. Ce spun specialiștii

România este în aceste zile acoperită de un val de , iar specialiștii avertizează că vârful va fi atins abia în următoarele zile. Lipsa precipitațiilor și sezonul de înflorire al plantei fac ca aerul să fie extrem de încărcat, afectând nu doar persoanele cu alergii diagnosticate, ci și pe cele care nu știau că pot dezvolta sensibilitate la polen.

Cuprins:

Cum se explică valul de polen care a cuprins România

Care sunt orele critice și cum ne putem proteja

Simptomele alergiei la polenul de ambrozie și de ce pot fi confundate cu o răceală

Cum acționează autoritățile și ce amenzi riscă proprietarii de terenuri

De ce este ambrozia o problemă recurentă în România

Cum se explică valul de polen care a cuprins România

Polenul de ambrozie s-a răspândit masiv în întreaga țară, iar specialiștii spun că nivelul maxim va fi atins în următoarele zile. În anumite zile s-au înregistrat chiar și 79 sau 150 de granule pe metrul cub, deși reacțiile alergice pot apărea și la concentrații de doar cinci sau șase granule, notează .

Care sunt orele critice și cum ne putem proteja

Aerul este cel mai încărcat între orele 9:00 și 11:00 dimineața. Medicii recomandă ca, în acest interval, să evităm plimbările în aer liber și aerisirea locuințelor.

Simptomele alergiei la polenul de ambrozie și de ce pot fi confundate cu o răceală

Tusea, nasul înfundat, mâncărimile la nivelul ochilor, nasului și gâtului sunt simptome frecvente. Ele pot fi ușor confundate cu o răceală, motiv pentru care este esențial consultul la medicul specialist pentru un diagnostic corect.

Cum acționează autoritățile și ce amenzi riscă proprietarii de terenuri

Ambrozia crește pe terenurile neîngrijite, iar . Polițiștii pot aplica sancțiuni celor care nu respectă aceste obligații.

De ce este ambrozia o problemă recurentă în România

Granulele de polen pot fi purtate de vânt pe distanțe de sute de kilometri, ceea ce face ca problema să afecteze întreaga țară. Sezonul de înflorire al ambroziei durează, de regulă, din august până în octombrie, însă anul acesta a început mai devreme, încă din iunie.