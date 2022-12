Ursula von der Leyen: Susțin aderarea României la Schengen. Vă promit că vom găsi o soluție cât mai curând posibil. Puteți conta pe mine (VIDEO)

Klaus Iohannnis a discutat sâmbătă cu Ursulei von der Leyen despre aderarea României la spațiul Schengen.

”Vreau să vă mulţumesc pentru tot sprijinul în procesul de aderare la spațiul Schengen. Din păcate, n-am ajuns încă la linia de sosire, dar sunt destul de optimist că vom avansa cu o viteză decentă şi ne bazăm cu toţii pe dumneavoastră şi pe Comisie în această privinţă”, i-a transmis Klaus Iohannis.

Șefa Comisiei Europene a declarat că va susține în continuare demersurile de integrare și va face eforturile necesare pentru a duce România în Schengen.

„Vreau să le transmit românilor că îi susțin în totalitatea aderarea voastră la Schengen. Am trimis o comisie să evalueze progresele făcute de România și pot să spun că rezultatele sunt deosebite. Îndepliniți toate cerințele necesare. Eu vă promit că voi lucra alături de dumneavoastră, domnule președinte, ca să găsim o soluție cât mai curând posibil. Puteți conta pe mine”, a declarat Ursula von der Leyen.

