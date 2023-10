USR și-a lansat candidații la europarlamentare. Elena Lasconi: „Sunt exemplul viu că schimbarea este posibilă, mai ales că avem norocul să fim în Uniunea Europeană” (VIDEO)

​​USR și-a lansat vineri candidații la europarlamentare. Elena Lasconi, primărița din Câmpulung Muscel, cea care deschide lista candidaților, a declarat că prin activitatea pe care a realizat-o de când a intrat în politică a dovedit că schimbarea este posibilă.

Elena Lasconi deschide lista USR la alegerile europarlamentare

Elena Lasconi a mai spus că sunt foarte mulți români care își plâng copiii și nepoții aflați la muncă în străinătate și a dezvăluit că și fiica ei este plecată din țară:

„Dacă vocalizezi care sunt prioritățile pentru țară solidă, puternică eu cred că oamenii înțeleg, așa cum au înțeles și câmpulungenii deștepți pe care eu îi reprezint astăzi că nu mai putem turna asfalt peste niște conducte putrede, că nu ne mai putem comanda mobilă nouă într-o casă veche care stă să cadă. Așa cum ar înțelege fiecare român că lucrurile importante se fac la o casă veche consolidând fundația.

Sunt dezgustată de faptul că din patru în patru ani ni se oferă o piesă de mobilier, o poleială și în tot acest timp devenim mai săraci și mai slabi. Devenim mai slabi pentru că rămânem mai puțini, pentru că sunt din ce în ce mai mulți români care pleacă din România, care știu că poleiala nu e decât o minciună, o păcăleală și pe mine mă doare lucrul acesta. Știu că sunt foarte mulți români care își plâng copiii și nepoții aflați la muncă în străinătate. E dureroas. Așa cum știți poate mulți, pentru că sunteți prietenii mei, și fiica mea este plecată în străinătate și nu mai dorește să se întoarcă niciodată în țară. E adevărat că am mai rămas puțini cei care cred în schimbare cu tot sufletul. Și eu sunt exemplul viu că schimbarea este posibilă, mai ales că avem norocul să fim în Uniunea Europeană”.

Elena Lasconi a vorbit și despre realizările sale la Câmpulung Muscel, unde în trei ani de mandat a reușit să atragă fonduri europene cât este bugetul orașului pentru 40 de ani:

„Cu un singur om angajat la fonduri europene, cu muncă pe brânci și cu multă pasiune am reușit să aducem fonduri europene nerambursabile la Câmpulung cât este bugetul orașului de 40 de ani. Nu cred că există o administrație publică în România care să fi realizat asta în trei ani. Dar știu sigur că există mulți primari aflați la al cincilea mandat care nu au reușit să facă nici 10% din ce am făcut la Câmpulung în cei 20 de ani în care au condus.

E adevărat că suntem nerăbdători. Și eu vreau să se întâmple lucrurile repede să le văd că se întâmplă și bine, dar încercați să fiți onești cu voi și să vedeți de câte ori ați realizat în viață lucrui mărețe și în cât timp. Câți dintre voi ați câțtigat la 6 din 49, și dacă sunteți unii dintre norocoșii care au câștigat câți dintre voi cei care ați câștigat, sunteți fericiți? Cred că lecția pe care trebuie să o învățăm în viață este lecția iubirii, dacă ai iubire în tine și o dai mai departe primești iubire. Important este să nu ai așteptări, pentru că atunci când nu ai așteptări devii mai fericit și cu siguranță devii inspirațional. Eu mi-am propus să fac bine, atât. Nu știam că mă pricep la administrație publică, nu știam că sunt bună la politică. Am făcut ce am simțit că e bine. Dacă fiecare dintre noi am da ce e mai bun din noi în fiecare zi cred că am avea o țară mai puternică și noi am fi mai fericiți, mai mulțumiți”.

Cine sunt candidații USR pentru Europarlamentare

Pe 15 septembrie, Biroul Naţional al USR a decis, la propunerea lui Cătălin Drulă, ca lista de candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare să fie deschisă de Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Vlad Botoş.

Ceilalţi candidaţi au fost stabiliţi în urma alegerilor interne, desfăşurate online, în perioada 9-16 septembrie.

Elena Lasconi

Dan Barna

Vlad Voiculescu

Vlad Botoș

Cristina Prună

Radu Mihail

Corina Atanasiu

Adriana Cristian

George Gima

Teodora Stoian

Ramona Goga

Alina Gîrbea

Geta Daniela Drăghici

Alina Totti

Nicolae Mihai Șvab