USR: Tăiem taxele aberante introduse de PNL. Am depus lege ca taxa pe boală să fie eliminată.

Vicepreședinta USR, Oana Țoiu, care a sesizat public de la finalul anului trecut ce aberație fiscală a mai inventat Boloș, a depus alături de Cristian Seidler, deputat USR, o inițiativă legislativă care să elimine impozitul suplimentar de 10% pe concediile medicale.

”Am depus astăzi în Parlament legea USR care să oprească taxa pe boală inventată de Boloș, după ce am semnalat această nedreptate ascunsă de el în OUG de anul trecut și am sesizat Avocatul Poporului să o atace la CCR. Au mințit că nu vin cu taxe noi, apoi forțați de adevărul care a ieșit la suprafață, au invocat frauda. Dar, nimeni nu falsifică o naștere, o sarcină cu risc, un diagnostic de cancer sau un diagnostic de cancer al copilului său pe care are dreptul să-l însoțească la tratament din zilele sale de concediu medical, pentru care a muncit și contribuit. Legea lor lacomă este în vigoare de o lună și au scăzut cu 10%, deja, veniturile pentru 4.000 de mame, angajate care tocmai au născut, 9.000 de femei însărcinate cu sarcini cu risc, 25.000 de părinți. Soluția la fraudă e oprirea ei prin măsuri luate cu Colegiul Medicilor nu finanțara ei din taxa pe boală de la cei care au contribuit, deja, ani de zile la fondul care să le asigure acest drept. Cerem în regim de urgență dezbaterea legii noastre sau aprobarea amendamentelor care abrogă prevederea din OUG.”, susține Oana Țoiu, vicepreședintă USR, deputată, membru în Comisia de Muncă

“În anul 2024, PSD și PNL au alocat cea mai mare sumă din istorie pentru pensii speciale, dar au decis impozitarea concediilor medicale. Acțiuni care vorbesc mai puternic decât orice cuvinte.”, afirmă Cristian Seidler, deputat USR, membru în Comisia de Muncă

Contribuabilii cinstiți nu trebuie pedepsiți pentru că instituțiile statului nu sunt în stare să dovedească și să oprească frauda. În perioada în care USR a gestionat Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a introdus obligativitatea monitorizării bolnavului de medicului de familie, după acordarea concediului medical. Soluții corecte există.

USR a făcut legea care permite antreprenoarelor însărcinate și celor cu meserii liberale dreptul la concedii medicale de risc maternal și va milita până la capăt ca drepturile acestor femei să nu fie ciuntite nici măcar cu 10%.

Material susținut de USR