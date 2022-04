Val de sinucideri suspecte în rândul magnaților ruși: Cinci oligarhi, găsiți fără suflare de la începutul anului. Cazurile par trase la indigo

Cel puțin cinci oameni de afaceri ruși proeminenți s-au sinucis de la sfârșitul lunii ianuarie, trei dintre ei omorându-și membrii familiilor înainte de a-și lua viața.

Patru dintre cei morți erau asociați cu gigantul energetic de stat rus Gazprom sau cu una dintre filialele sale, se arată . Un director executiv de la Gazprom a fost găsit mort în cabana sa din satul Leninsky, lângă Leningrad, pe 30 ianuarie 2022, potrivit presei de stat ruse RIA Novosti.

RIA a raportat că la fața locului a fost găsit un bilet de adio și că anchetatorii investigau moartea ca sinucidere. Radiodifuzorul național rus RenTv l-a identificat pe bărbat drept Leonid Shulman, șeful departamentului de transport la Gazprom Invest.

La doar o lună după aceea, un alt director executiv de la Gazprom a fost găsit mort în același sat. Alexander Tyulakov a fost găsit mort în garajul său pe 25 februarie, potrivit Novaya Gazeta, un ziar independent rus. Novaya Gazeta a raportat că s-a sinucis.

Former vice-president of Russia’s Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow.

Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide.

