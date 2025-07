Vicepremierul Dragoș Anastasiu spune că pachetul fiscal care cuprinde și creșterea TVA la 21% ar putea fi în vigoare pentru o perioadă de 4 ani

Pachetul de măsuri fiscale care cuprinde creșterea TVA la 21% ar putea fi aplicat pe o perioadă de până la patru ani, și nu doar un an și jumătate, așa cum se estima inițial, a precizat vicepremierul Dragoș Anastasiu.

„Eu sper din toată inima să nu crească și creșterea pe care o avem acum să fie doar o chestiune temporară. Ar fi iresponsabil să spun că exclud ceva. N-aş putea să spun aşa ceva decât dacă v-aş minţi. Pentru că nu putem să anticipăm ce se întâmplă. Credem că pachetul fiscal, discutat inclusiv cu finanțatorii noștri, cel puțin pe un an și jumătate, dar de fapt pe patru ani, este unul care ne aduce stabilitate”, a declarat Dragoș Anastasiu pentru .

Pachetul de măsuri fiscale a fost discutat cu Comisia Europeană și există semnale că în cazul în care va fi aprobat înainte de Consiliul Ecofin evaluarea Comisiei va fi bună, iar România va intra pe un nou drum, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare,

“Acest pachet are un impact pe venituri, în 2025, de 9 miliarde, aproximativ 9,5 miliarde (de lei – n.r.). Pe cheltuieli, suma este mult mai mică, de 1,2 miliarde de lei, la care se adaugă economia pe care am făcut-o din plafonarea sporului de condiții vătămătoare. Deci, în total impactul este de 10,750 miliarde de lei pentru 2025. Impactul pe 2026 din venituri este de 35 de miliarde și din cheltuieli de 57 de miliarde, dar aici trebuie să luați în calcul că, practic, am inclus tot ce era în ordonanța trenuleț. Din aceste 57 de miliarde, 18 miliarde reprezintă înghețarea salariilor și a pensiilor și a tuturor celorlalte drepturi conexe care făceau parte din Ordonanța Trenuleț pentru 2026.

Acest pachet a fost negociat cu Comisia, avem un impact pozitiv, avem semnale pozitive de la Comisie că, în cazul adoptării înainte de Consiliul Ecofin, evaluarea Comisiei va fi bună. Deci intrăm pe un nou drum. Un drum în care lucrăm în primul rând la fundație, să fie solidă, pe care să construim celelalte elemente ale economiei pe care vrem să o proiectăm. O economie în care să ne orientăm spre investiții, care să fie predictibilă, în care supravegherea bugetelor, disciplina bugetară se va face într-un cu totul alt mod”, a declarat Alexandru Nazare.