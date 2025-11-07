B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)

Ana Maria
07 nov. 2025, 20:45
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre relația cu Sorin Grindeanu și politica, în general
  2.  Care este motivul pentru care Oana Gheorghiu a acceptat funcția de vicepremier
  3. Ce a discutat vicepremierul Oana Gheorghiu cu Ilie Bolojan

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat ferm în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, după ce Partidul Social Democrat, în special Sorin Grindeanu, a criticat prezența sa în Guvern.

În replică la afirmația lui Grindeanu că prezența ei „nu le face bine”, Gheorghiu a declarat: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ea a ținut să sublinieze că a venit în Guvern cu intenția clară de a contribui la binele României, fără a ține cont de interese politice.

Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre relația cu Sorin Grindeanu și politica, în general

Întrebată dacă l-a felicitat pe Sorin Grindeanu pentru alegerea sa ca președinte PSD, Gheorghiu a spus:

“Nu l-am fericitat, nici nu m-am gândit că se face asta. Eu vin din mediul ONG, nu prea știu care sunt regulile în zona politică și nici nu simt că fac politică. Sinceră să fiu, n-am avut timp să mă uit astăzi la televizor deloc, pentru că am lucrat până târziu. Nu știu mare lucru și dacă s-au luat și de mine, e ok. Pot să duc asta”, a răspuns vicepremierul.

 Care este motivul pentru care Oana Gheorghiu a acceptat funcția de vicepremier

Într-un moment în care România se confruntă cu un deficit mare și nevoia de reforme, Gheorghiu consideră că rolul său în Guvern este esențial. Ea a răspuns atacurilor venite din partea PSD

“Păi poate chiar nu le face bine prezența mea, nu știu. Eu am venit în acest Guvern ferm hotărâtă să construiesc și să construiesc alături de oricine vrea să construiască în România.

Eu nu am partipriuri, nu mă interesează absolut deloc niciun partid politic, nici de unde vin oamenii. Voi lucra și voi colabora cu oricine este dispus să facă bine României. Eu pentru asta am venit în Guvernul României, nici să am dezbateri cu domnul Grindeanu, nici să fac politica vreunui alt partid.

Singurul lucru pentru care am acceptat este că am înțeles că România se află într-o situație nu tocmai bună, că avem un deficit mare, că avem nevoie de reformă, că avem nevoie să construim. Și am acceptat această provocare gândindu-mă că ar fi o lașitate din partea mea dacă acum, într-un moment atât de dificil, nu vin să pun umărul și să aduc experiența mea din societatea civilă pentru prima oară în Guvernul României”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Ce a discutat vicepremierul Oana Gheorghiu cu Ilie Bolojan

Gheorghiu a dezvăluit și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan înainte să accepte să ocupe funcția de vicepremier.

“Discuția pe care am avut-o cu premierul Bolojan atunci când mi-a propus să ocup această funcție a fost despre a te uita și altfel la probleme decât sunt obișnuiți politicienii să o facă. Cei mai mulți dintre ei sunt în politică de zeci de ani. E imposibil, când trăiești în zona asta, când trăiești în tunelul ăsta, să mai vezi dintr-o altă perspectivă.

Și rolul meu în Guvernul acesta este să mă uit dintr-o altă perspectivă și nu am de ce să împart sau să mă cert cu cineva de acolo. Ce mă surprinde pe mine, însă, ca om care nu știe să facă politică, mi-e greu să înțeleg asta, este cum lucrurile pot să fie într-un fel în Guvern, pentru că astăzi a fost a șaptea zi și nu am văzut nicio tensiune în niciun moment. Am participat până acum la trei ședințe de Guvern. Și în niciun moment, nicio secundă, nu am văzut tensiune între membrii Guvernului”, a mai adăugat ea.

