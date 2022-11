Viceprimar umilit și bătut în sediul Primăriei de un consilier local

Viceprimarul comunei Călărași, din Botoșani, a fost bătut în sediul Primăriei chiar de un consilier local.

Umilit și bătut în Primărie

Daniel Ripiceanu a depus plângere împotriva agresorului său, un consilier local, după ce a fost înjurat, umilit și bătut de acesta chiar în sediu Primăriei. Viceprimarul susține că a fost bătut de Corneliu Vrajotis, consilier local și soț al primăriței din comună, Elena Vrajotis. „Mi-a tras o palmă și apoi mi-a dat doi pumni. Dacă nu fugeam nu mai vorbeam acuma cu dumneavoastră”, mărturisește Ripiceanu. În urma incidentului, viceprimarul a avut nevoie de îngrijiri de specialitate la Spitalului Județean din Botoșani, acuzând dureri de cap, iar ulterior a depus și o plângere împotriva consilierului.

Deși au aceeași orientare politică, ambii fiind în PNL, ar fi apărut încă din primăvara acestui an. Viceprimarul a mărturisit că neînțelegerile ar fi pornit după ce a refuzat să semneze niște documente, refuzând să le fie aliat în mișcările ilegale pe care voiau să le facă atât consilierul cât și soția sa. „Nu am vrut să fiu părtaș. Ei vor să scape de mine pentru că eu nu am mai vrut să fiu părtaș la ilegalitățile pe care le fac ei”, spune Ripiceanu. Totodată acesta susține că a fost înjurat și marginalizat în nenumărate rânduri din același motiv. „Anterior, am mai fost scuipat, denigrat. Angajații se tem să și discute cu mine. Se tem să meargă și cu mine în mașină”, spune viceprimarul.

”măi, nesimțitule, măi ordinarule, porcule”

Neînțelegerile s-au agravat însă joi, 10 noiembrie, în cadrul unei vizite făcute de consilier în birul viceprimarului. Vrajotis ar fi venit nervos în biroul lui Ripiceanu acuzându-l că a discutat cu un consilier din opoziție. În momentul în care , a scos telefonul și a înregistrat convorbirea în care se aude cum este jignit de consilier. „Uăi că…le, tu ai tupeul să mă minți în față, măi, nesimțitule, măi ordinarule, porcule? Te-ai dus la Broscoi? Tu te vinzi pentru așa ceva, nu-ți este rușine ?(…) Te-am pus vice că așa am vrut eu. Și care este recompensa ta față de mine? Băi, care-i recompensa ta față de mine? Uăi, boule, care-i recompensa ta?”, îi spune consilierul viceprimarului. Pe finalul înregistrării se aud bufnituri, acela fiind momentul în care agresiunea fizică ar fi intrat în scena din sediul Primăriei, conform .