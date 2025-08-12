Victor Ponta a publicat recent pe Facebook un mesaj prin care susține că salariile și pensiile au scăzut în termeni reali cu 7.8%, acuzând actualul guvern de creșteri de taxe și de favorizarea clasei politice, în timp ce probleme reale ale economiei sunt ignorate.

Ce se află în mesajul lui Victor Ponta

Care este situația față de vremea în care Ponta era la guvernare

În mesajul postat pe contul său de Facebook, Ponta afirmă că actuala conducere politică nu comunică eficient efectele inflației și ale măsurilor fiscale asupra populației.

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct! Guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide”, a scris acesta, potrivit .

El a acuzat din coaliție că își urmăresc interesele din interior, fără a se ocupa de situația economică generală a .

„USR moare de grija lui Ion Iliescu. PSD moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților. PNL moare pentru că este condus de USR. UDMR este bine, ca întotdeauna. România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!”, a mai scris acesta, potrivit sursei citate.

Fostul premier a inclus în postare și o fotografie cu date privind inflația din perioada guvernării sale, sugerând că situația economică din vremea respectivă era cu mult mai stabilă.

„Am pus și poza cu inflația în 2013 – 2015 (mulțumesc BTI)! Era rău – noroc că ați salvat Țara și atunci”, a scris fostul premier.

În imagini se poate observa cum inflația este împărțită în ani: