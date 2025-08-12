B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier

Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 16:11
Victor Ponta acuză scăderea veniturilor cu 7.8%. Ce spune fostul premier
Victor Ponta. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Victor Ponta a publicat recent pe Facebook un mesaj prin care susține că salariile și pensiile au scăzut în termeni reali cu 7.8%, acuzând actualul guvern de creșteri de taxe și de favorizarea clasei politice, în timp ce probleme reale ale economiei sunt ignorate.

Cuprins:

  • Ce se află în mesajul lui Victor Ponta
  • Care este situația față de vremea în care Ponta era la guvernare

Ce se află în mesajul lui Victor Ponta

În mesajul postat pe contul său de Facebook, Ponta afirmă că actuala conducere politică nu comunică eficient efectele inflației și ale măsurilor fiscale asupra populației.

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct! Guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide”, a scris acesta, potrivit Știripesurse.

El a acuzat partidele din coaliție că își urmăresc interesele din interior, fără a se ocupa de situația economică generală a țării.

„USR moare de grija lui Ion Iliescu. PSD moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților. PNL moare pentru că este condus de USR. UDMR este bine, ca întotdeauna. România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!”, a mai scris acesta, potrivit sursei citate.

Care este situația față de vremea în care Ponta era la guvernare

Fostul premier a inclus în postare și o fotografie cu date privind inflația din perioada guvernării sale, sugerând că situația economică din vremea respectivă era cu mult mai stabilă.

„Am pus și poza cu inflația în 2013 – 2015 (mulțumesc BTI)! Era rău – noroc că ați salvat Țara și atunci”, a scris fostul premier.

În imagini se poate observa cum inflația este împărțită în ani:

  • 2012 – 3.3%
  • 2013 – 4%
  • 2014 – 1.1%
  • 2015 – -0.6% (deflație)
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Externe
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
Politică
Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
Politică
Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
Bogdan Matei (PSD): Dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău. Ceea ce avem noi autohton se va prăbuși (VIDEO)
Politică
Bogdan Matei (PSD): Dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău. Ceea ce avem noi autohton se va prăbuși (VIDEO)
Nazare: Toleranță zero pentru marii datornici. ANAF lansează controale de integritate
Politică
Nazare: Toleranță zero pentru marii datornici. ANAF lansează controale de integritate
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
Politică
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
Daniel David, reacție la amenințările sindicatelor: Dacă demisia mea rezolva problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Modificările sunt necesare deoarece avem o criză care pune sub semnul întrebării salariile și bursele (VIDEO)
Politică
Daniel David, reacție la amenințările sindicatelor: Dacă demisia mea rezolva problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Modificările sunt necesare deoarece avem o criză care pune sub semnul întrebării salariile și bursele (VIDEO)
Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administrația locală: Se vor face astfel economii de 2,2 miliarde de lei anual
Politică
Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în administrația locală: Se vor face astfel economii de 2,2 miliarde de lei anual
Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)
Politică
Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)
Ultima oră
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:09 - Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
17:07 - Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
16:41 - Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
16:37 - Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
16:31 - Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei