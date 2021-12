VIDEO. Gabriel Zetea (PSD), despre HG-urile anulate în instanță: Am spus de la început că sunt ilegale. Guvernul de atunci a avut o strategie cinică / Adrian Cozma (PNL): Situația pandemică impunea măsuri imediate

Deputatul PSD Gabriel Zetea și deputatul PNL Adrian Cozma au comentat, marți, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, situația hotărârilor de Guvern anulate de Curtea de Apel Cluj printr-o decizie nedefinitivă. Social-democratul spune că partidul său a reclamat că HG-urile sunt ilegale de la bun început și că guvernul de atunci a avut o strategie cinică, în timp ce liberalul a explicat că situația pandemică a impus măsuri imediate.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ce a spus Gabriel Zetea (PSD) despre HG-urile anulate în instanță

Deputatul social-democrat susține că PSD a reclamat încă de la început că hotărârile sunt ilegale.

„Partidul Social Democrat a criticat la acel moment felul în care au fost elaborate hotărârile de Guvern, a spus de la început că sunt ilegale pentru că nu pot fi restrânse drepturi și libertăți civile printr-o simplă hotărâre de Guvern, era nevoie de lege. Era evident că instanțele de judecată… adică eu nu sunt jurist, dar nu trebuie să fiu mare jurist ca să înțeleg acest lucru. Eu, ca demnitar al statului român, sunt dispus să recunosc public că a fost o strategie cinică a guvernului din acel moment de a da aceste hotărâri cu știința clară că până o să conteste cineva în instanță va dura câteva luni de zile, iar efectul acelei hotărâri de Guvern deja ar fi fost trecut”, a declarat Gabriel Zetea.

Întrebat dacă acuză fostul guvern că a încălcat legea cu bună știință, el a adăugat: „Eu sunt convins de acest lucru și am dreptul să îmi expun și eu o părere la fel cum o face oricine altcineva, dar încă o dată, noi nu spunem acest lucru am. Am spus acest lucru atunci, când au fost aceste hotărâri emise, și am criticat felul în care aceste hotărâri au fost emise. Mai mult, am spus că acest fel de a gestiona atunci pandemia va duce la o și mai mare neîncredere a oamenilor în autorități”.

Cum a apărat Adrian Cozma (PNL) strategia fostului guvern

Deputatul liberal susține că situația pandemică impunea măsuri imediate.

„Stați un pic, revin, este o primă decizie a unei instanțe care nu este definitivă. (…) Situația pandemică, la acel moment, nu a permis convocarea Parlamentului și trebuiau luate măsuri imediate, mai ales în domeniul sănătății. Apoi, eu aș vrea să văd ce va spune domnul coleg al meu Zetea – să dea Dumnezeu să nu se întâmple așa, Doamne, ferește să mai trecem printr-un val puternic cum a fost anul acesta! – și ce va face ministrul Sănătății, și ce va trebui să facă Guvernul din care și partidele noastre fac parte, dacă vom sta din nou în fața unui asemenea val. Se vor lua aceleași măsuri prin hotărâri de Guvern, prin ordonanțe de urgență, pentru că sunt măsuri imediate care trebuie luate și pe care nu le poți amâna să convoci Parlamentul”, a spus Adrian Cozma, care a vorbit pe B1 TV și despre fenomenul tăierilor ilegale.