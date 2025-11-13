B1 Inregistrari!
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial

Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial

Adrian A
13 nov. 2025, 13:46
Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
sursă foto: facebook/vlad voiculescu
Cuprins
  1. Cu ce îl consiliază Vlad Voiculescu pe Nicușor Dan
  2. Acuzațiile aduse de procurori lui Vlad Voiculescu

Nicușor Dan face niște alegeri greu de înțeles. Cea mai recentă este numirea lui Vlad Voiculescu drept consilier prezidențial.

Cu ce îl consiliază Vlad Voiculescu pe Nicușor Dan

Cinci consilieri a numit astăzi Nicușor Dan. Iar printre ei și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății. Însă nu de sănătate se va ocupa Voiculescu ci de reziliență, inovație și solidaritate europeană, după cum arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Alegerea lui Nicușor Dan în privința lui Vlad Voiculescu nu pare cea mai fericită, fostul ministru al Sănătății fiind urmărit penal în dosarul deschis de DNA pe tema achiziționării vccinurilor anti-COVID.

Acuzațiile aduse de procurori lui Vlad Voiculescu

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este urmărit penal, din decembrie 2023, în dosarul vaccinurilor anti-COVID, alături de Ioana Mihăilă, fost ministru USR al sănătății, și fostul premier Florin Cîțu. În acest dosar Vlad Voiculescu este acuzat de abuz în serviciu, la fel și Ioana Mihăilă. Iar Florin Câțu este suspectat de complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii spun că, deși dozele de vaccin contractate înainte de 1 ianuarie 2021 ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, cei trei oficiali români ar fi aprobat nejustificat o achiziție suplimentară de vaccinuri în valoare de un miliard de euro.

Concret, procurorii spun că în două rânduri, în martie 2021, Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății, ar fi „tranzacționat și ordonanțat la plată” cumpărarea unor loturi suplimentare de vaccinuri anti-Covid, Pfizer și Moderna, cu toate că ar fi știut că vaccinurile deja contractate până atunci erau suficiente pentru campania de vaccinare națională.

Procurorii îl mai acuză pe Vlad Voiculescu de întocmirea unui memorandum aprobat de fostul premier Florin Cîțu, prin care s-ar fi comandat o alta cantitate suplimentară de vaccinuri anti-Covid Pfizer.

