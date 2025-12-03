B1 Inregistrari!
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă

Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă

Adrian Teampău
03 dec. 2025, 16:36
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
Sondaj CURS Sursa foto: CURS
Cuprins
  1. Sondaj CURS pentru Primăria Generală
  2. Ce rezultate indică cercetarea CURS
  3. Concluziile noului sondaj CURS

Un nou sondaj CURS îl plasează pe Daniel Băluță pe primul loc în preferințele alegătorilor bucureșteni cu mai puțin de cinci zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Locurile următoare sunt disputate de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Sondaj CURS pentru Primăria Generală

Cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, o cercetare sociologică de tip Omnibus propune o nouă poză de moment. Acest sondaj, realizat de CURS în perioada 26–30 noiembrie 2025, a fost realizat prin telefon, pe un eșantion de 1031 de repondenți de vârsta majoratului.

În primul rând, trebuie remarcat, înainte de a prezenta clasamentul cu principalii candidați, procentul celor care sut deciși să meargă la vot. Conform cercetării, 36% dintre cei intervievați sunt foarte siguri că-și vor exercita acest drept. Alți 16% spun că sunt siguri de faptul că vor vota. Practic, la scrutinul din 7 decembrie vor participa 52% dintre alegătorii bucureșteni.

„Intenția de participare este ridicată: 36% declară că sunt «foarte siguri» că vor vota, iar 16% «siguri» că vor participa. Aceste niveluri sugerează o prezență la urne peste media obișnuită pentru alegeri parțiale, cu un electorat mobilizat și polarizat”, susțin autorii cercetării.

Totodată, datele CURS indică o competiție foarte strânsă între candidații partidelor coaliției de guvernare, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. În schimb, reprezentanta curentului populist-suveranist, Anca Alexandrescu, pare că și-a pierdut suflul.

Ce rezultate indică cercetarea CURS

Noul sondaj de opinie, realizat de CURS, indică o luptă strânsă între candidații principalelor partide din coaliția de guvernare. Datele arată o concentrare a primilor patru candidați. Aceștia cumulează împreună peste 85% din intențiile de vot. Conform cercetării, Daniel Băluță conduce în preferințele alegătorilor, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

Clasamentul principalilor candidați este următorul:

  • Daniel Băluță (PSD) – 26%
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 23%
  • Cătălin Drulă (USR) – 22%
  • Anca Alexandrescu (independentă) – 17%

Urmează, pe locul al cincilea Ana Ciceală, reprezentanta SENS, cotată cu 7% din preferințele alegătorilor și George Burcea (POT) cu 4%. Opțiunile de vot pentru alți candidați sunt de 1%.

Concluziile noului sondaj CURS

Noua cercetare sociologică indică o competiție fragmentată între candidații celor trei partide din coaliția de guvernare și o candidată independentă asociată cu partidul AUR.

„Per ansamblu, sondajul surprinde un electorat bucureștean activ, cu intenție de participare considerabilă și cu o competiție extrem de apropiată în top 3 candidați. În contextul perioadei scurte rămase până la ziua votului, aceste date arată un final de campanie deschis, în care mobilizarea poate produce diferențe semnificative”, se arată în comunicatul care însoțește sondajul.

Cercetarea a fost realizată în perioada 26–30 noiembrie 2025. Interviurile au fost realizate telefonic, pe un eșantion de 1031 de repondenți cu vârsta de peste 18 ani. Tipul eșantionului este probabilist, multistadial, stratificat, iar marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion este +/-3% la un nivel de încredere de 95%.

Metoda de culegere a datelor este CATI (Computer-assisted telephone interviewing), iar validarea eșantionului s-a realizat pe baza ultimelor date INS.

