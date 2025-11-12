B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot

Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot

Adrian Teampău
12 nov. 2025, 10:04
Sondaj de opinie pentru alegerile la Primăria Generală. Daniel Băluță conduce în preferințele de vot
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sondaj de opinie pentru București
  2. Pe cine văd bucureștenii în funcția de primar general
  3. Sondaj de opinie pe tema alegerilor din București

Un sondaj de opinie realizat de Avangarde, institutul condus de Marius Pieleanu, îl indică pe Daniel Băluță (PSD) favorit în intențiile de vot ale bucureștenilor. Alegerile pentru funcția de primar general sunt programate pentru 7 decembrie.

Sondaj de opinie pentru București

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 2 – 7 noiembrie, pe un eșantion de 1.080 de bucureșteni, cetățeni cu drept de vot. Concluziile din acest sondaj de opinie realizat de institutul condus de Marius Pieleanu arată că marea majoritate a cetățenilor din București sunt la curent cu organizarea alegerilor parțiale din 7 decembrie pentru funcția de primar general

Conform cercetării, 82% dintre cei chestionați știu că vor fi alegeri locale parțiale, pe 7 decembrie. Alți 16% nu sunt la curent cu această informație. Diferența de 2% nu știu sau nu doresc să răspundă la această chestiune.

Întrebați cu cine ar vota la alegerile din 7 decembrie, dintre candidații anunțați până în prezent, majoritatea bucureștenilor îl indică Daniel Băluță (PSD). Pe locul al doilea se clasează Ciprian Ciucu (PNL), iar pe locul al treilea Cătălin Drulă (USR). Urmează, pe locul următor, Anca Alexandrescu (AUR).  Ordinea candidaților în preferințele de vot este următoarea:

  • Daniel Băluță (PSD) – 24%
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 21%
  • Cătălin Drulă (USR) – 20%
  • Anca Alexandrescu (AUR) – 17%
  • Vlad Gheorghe (independent) – 5%
  • Ana Ciceală (SENS) – 4%
  • Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 4%
  • Liviu Negoiță (PUSL) – 3%
  • Altul – 2%

Pe cine văd bucureștenii în funcția de primar general

O altă întrebare pusă participanților la acest sondaj de opinie realizat de Avangarde a fost legată de viitorul primar general. La întrebarea „Indiferent cu cine veți vota, cine credeți că va fi viitorul primar al Capitalei?”, majoritatea l-au indicat pe Daniel Băluță. La mare distanță, urmează Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Ordinea celor pe care îi văd bucureștenii ca posibili câștigători ai alegerilor din 7 decembrie este următoarea:

  • Daniel Băluță – 30%
  • Ciprian Ciucu – 19%
  • Cătălin Drulă – 15%
  • Anca Alexandrescu – 12%
  • Ana Ciceală – 3%
  • Vlad Gheorghe – 3%
  • Virgil Alexandru Zidaru – 2%
  • Altcineva – 5%
  • Nu știu sau nu răspund – 11%

Sondaj de opinie pe tema alegerilor din București

În cercetarea sociologică realizată de Marius Pieleanu se poate observa o diferență foarte mare între plutonul celor mai mediatizați candidați și restul. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu sunt separați de peste 1o procente de ceilalți.

Cei din urmă, Ana Ciceală, Vlad Gheorghe și Virgil Alexandru Zidaru par că nu au nici o șansă, conform cercetării. Pe de altă parte, amintim că Avangarde a făcut sondaje similare și în campania pentru prezidențială din 2024, în care nu a dat șanse outsiderilor. În toate cercetările de la finalul anului trecut candidații PSD, PNL și AUR plecau ca favoriți.

Votul din primul tur de scrutin al prezidențialelor din 2024 a indicat o cu totul altă ordine decât cea din sondajele realizate de Marius Pieleanu. Nici unul din favoriții institutului condus de Marius Pieleanu nu s-a calificat în finală.

